Puebla vigilará que inversiones en el Centro Histórico no desplacen a habitantes y comerciantes

El Gobierno de Puebla vigilará que los proyectos de inversión privada en el Centro Histórico cumplan con los permisos y las disposiciones legales correspondientes, además de evitar que las obras provoquen el desplazamiento de habitantes y comerciantes de los barrios fundacionales.

El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, informó que la administración estatal dará seguimiento al proyecto presentado recientemente por un grupo empresarial, del cual, hasta el momento, no conoce todos los detalles. El funcionario explicó que, antes de comenzar cualquier construcción, será necesario que la propuesta sea revisada por las autoridades competentes, particularmente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a la importancia histórica y cultural de la zona.

Señaló que cualquier intervención deberá contar con las licencias, los permisos y las autorizaciones correspondientes, de acuerdo con las normas que regulan las construcciones y la conservación del patrimonio histórico “La inversión privada en Puebla siempre es bienvenida, pero debe tener en cuenta que hay normativas y un marco jurídico que cumplir”, expresó García Parra. El coordinador indicó que el Gobierno estatal trabajará en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla para revisar el desarrollo del proyecto y procurar que las inversiones contribuyan al mejoramiento del Centro Histórico, sin afectar a las comunidades que han habitado esta zona durante años.

Buscan evitar la gentrificación

Uno de los principales puntos señalados por el funcionario es la necesidad de prevenir procesos de gentrificación, fenómeno que puede presentarse cuando las inversiones y el aumento en el costo de vida dificultan que los habitantes originales permanezcan en sus colonias. García Parra explicó que el objetivo es que las mejoras en los barrios fundacionales no ocasionen que las familias tengan que abandonar sus viviendas ni que los comerciantes tradicionales pierdan sus espacios de trabajo debido al incremento de las rentas y otros gastos “Lo que nosotros queremos es que los que viven en el Centro, los que han llevado sus comercios por muchos años, sigan formando parte de esta zona”, afirmó.

El funcionario destacó que el desarrollo económico debe considerar a las personas que ya forman parte de estas comunidades, especialmente a quienes han mantenido sus negocios y actividades comerciales en el Centro Histórico. Por ello, la administración estatal también pondrá atención en posibles incrementos de tarifas y costos que puedan dificultar la permanencia de los habitantes y comerciantes. De acuerdo con García Parra, el encarecimiento de los servicios, las rentas y otros gastos relacionados con la actividad económica puede convertirse en un factor de desplazamiento para quienes no cuentan con los recursos suficientes para afrontar esos aumentos.

Preparan proyecto para rescatar barrios fundacionales

Como parte de las acciones para conservar esta zona de la capital poblana, el Gobierno estatal trabaja en un proyecto de rescate de los barrios fundacionales, el cual contempla la conservación de vialidades y casonas, así como el fortalecimiento de las áreas comerciales. La iniciativa busca mejorar las condiciones de estos espacios y contribuir a la actividad económica de las personas que viven y trabajan en ellos. El proyecto forma parte de la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier para impulsar la recuperación del patrimonio histórico de Puebla, sin dejar de lado las necesidades de las comunidades.

En este sentido, las autoridades estatales señalaron que las inversiones privadas deberán desarrollarse conforme a las disposiciones legales y en coordinación con las instancias responsables de la protección del patrimonio. La revisión del INAH será un paso importante para determinar si las intervenciones propuestas cumplen con los requisitos aplicables a una zona con valor histórico. Sin embargo, García Parra reiteró que la administración estatal todavía no cuenta con información detallada sobre el proyecto empresarial, por lo que será necesario conocer la propuesta y esperar las revisiones correspondientes antes de establecer sus alcances.

Finalmente, el Gobierno de Puebla aseguró que mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo de estas iniciativas para procurar que la recuperación del Centro Histórico beneficie a sus comunidades y no genere condiciones que obliguen a las familias y a los comerciantes tradicionales a abandonar la zona. La administración estatal busca que la conservación de los edificios históricos, la mejora de los espacios públicos y el impulso comercial puedan avanzar sin perder de vista a quienes han construido la vida cotidiana de los barrios fundacionales.