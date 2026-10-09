Fortalece Tamaulipas coordinación con autoridades migratorias de Estados Unidos

El Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), reforzó la comunicación y coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de mejorar la atención a las personas migrantes y sus familias ante los cambios en las políticas migratorias del país vecino.

De acuerdo con información del Gobierno estatal, esta acción busca conocer de manera directa la situación que se vive en la frontera y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones ante posibles deportaciones y retornos de mexicanos a su lugar de origen.

Las autoridades señalaron que las recientes modificaciones en la política migratoria estadounidense incluyen un aumento en las medidas de control, así como nuevas disposiciones relacionadas con las visas, la ciudadanía y la permanencia en ese país. Estos cambios pueden tener consecuencias en la vida de las personas migrantes, principalmente en sus familias, documentos, empleos y condiciones sociales. Ante este panorama, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes busca mantener una comunicación constante con las autoridades estadounidenses para contar con información que permita preparar acciones de atención y acompañamiento para quienes puedan regresar a México.

El director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que una de las prioridades del gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya es atender a las familias binacionales, en las que conviven personas con diferentes nacionalidades y condiciones migratorias. Explicó que existen hogares donde los padres son mexicanos, pero sus hijas e hijos nacieron en Estados Unidos y cuentan con ciudadanía estadounidense. También hay familias con residentes permanentes y otros integrantes que permanecen en territorio tamaulipeco.

En estos casos, un eventual retorno o proceso de repatriación puede representar dificultades para las familias, especialmente cuando necesitan resolver trámites de identidad, documentación, acceso a la educación, empleo o reunificación familiar. Rodríguez Alvarado señaló que los cambios en las políticas migratorias obligan a las instituciones a mantenerse informadas y preparadas para responder a las necesidades de la población.

Por ello, el funcionario destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de atención y mantener una coordinación que permita acompañar a los tamaulipecos y sus familias ante distintos escenarios migratorios. Entre las principales líneas de trabajo del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes se encuentra la orientación sobre los derechos de las personas migrantes, así como el apoyo relacionado con la identidad y documentación de niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias binacionales. También se contempla impulsar la reintegración laboral de las personas repatriadas que cuentan con experiencia técnica o profesional, con la intención de facilitar su incorporación a las actividades productivas una vez que regresen a México.

Otro de los puntos prioritarios consiste en proporcionar información sobre los programas sociales disponibles para las familias migrantes, de manera que puedan conocer las opciones de apoyo a las que tienen acceso. La dependencia destacó que Tamaulipas mantiene una relación histórica, económica y familiar con Estados Unidos, debido a la cercanía geográfica y al movimiento constante de personas entre ambos territorios. Por esta razón, consideró necesario fortalecer el diálogo entre las instituciones de los dos países para mejorar el entendimiento de las condiciones que enfrentan las comunidades fronterizas.

La reunión de trabajo se realizó en Hidalgo, Texas, donde el titular del ITM reconoció la disposición de la CBP para mantener canales de comunicación que permitan fortalecer la coordinación binacional. El Gobierno de Tamaulipas indicó que esta colaboración se desarrollará respetando las atribuciones y competencias de cada institución, con el propósito de mejorar la atención a la población migrante. El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes busca anticiparse a las necesidades que puedan surgir ante los cambios migratorios y brindar orientación a las personas que requieran apoyo para regresar, establecerse nuevamente en México o resolver situaciones relacionadas con sus familias y documentos.

Finalmente, la administración estatal reiteró la importancia de mantener una coordinación permanente que permita atender los retos migratorios y acompañar a las familias tamaulipecas que mantienen vínculos personales y económicos con Estados Unidos. La estrategia pretende fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante posibles repatriaciones y facilitar el acceso a información, orientación y oportunidades de reintegración para quienes regresen a territorio mexicano.