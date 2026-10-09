Veracruz registra crecimiento anual de 7.8% en su actividad industrial: Inegi

Veracruz registró un crecimiento anual de 7.8 por ciento en su actividad industrial durante junio de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) muestran que la entidad veracruzana mantuvo una tendencia positiva en este rubro, al ubicarse entre los estados que reportaron incrementos anuales durante el sexto mes del año. Este resultado refleja el comportamiento de las actividades industriales en Veracruz, un sector que incluye la minería, la generación y distribución de energía eléctrica, el suministro de agua y gas, la construcción y las industrias manufactureras.

El crecimiento anual permite conocer cómo se comportó la actividad industrial de un estado respecto al mismo periodo del año anterior. En este caso, el aumento de 7.8 por ciento indica que el nivel de actividad industrial de Veracruz fue superior al registrado en junio de 2025. En la comparación anual correspondiente a junio de 2026, Veracruz se colocó entre las entidades con mayores incrementos industriales, de acuerdo con los resultados del Inegi.

Entre los estados con avances más destacados se encontraron Tamaulipas, con 15.7 por ciento; Hidalgo, con 15.4 por ciento; y Colima, con 13.4 por ciento. Después apareció Veracruz, con 7.8 por ciento, seguido de Yucatán, con 7.5 por ciento, y Oaxaca, con 7.2 por ciento. A nivel nacional, la actividad industrial registró un crecimiento anual de 1.6 por ciento durante junio, según los datos reportados para ese periodo.

Estas cifras muestran diferencias en el comportamiento de la industria entre las entidades federativas, ya que mientras algunas registraron avances, otras presentaron disminuciones en comparación con el año anterior. En el caso de Veracruz, el resultado anual fue positivo, aunque esto no significa necesariamente que todas las actividades industriales hayan crecido al mismo ritmo.

Los resultados por actividad económica también permiten identificar algunos de los movimientos registrados en la industria veracruzana. En el sector de la minería, Veracruz presentó un incremento anual de 26.5 por ciento durante junio de 2026, de acuerdo con los datos difundidos sobre el indicador industrial. Asimismo, en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como en el suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final, la entidad reportó un crecimiento anual de 24.4 por ciento.

Estos resultados muestran avances en dos actividades que forman parte del indicador industrial y que contribuyen al comportamiento general del sector en el estado. Sin embargo, el desempeño de cada actividad debe analizarse por separado, debido a que los aumentos en algunos rubros pueden coexistir con disminuciones en otros. Por ello, el crecimiento general de 7.8 por ciento no significa que todas las ramas industriales de Veracruz hayan registrado resultados positivos durante el mismo periodo.

La actividad industrial representa una parte importante de la economía, debido a que agrupa procesos relacionados con la extracción de recursos, la producción de bienes, la construcción y el suministro de servicios básicos vinculados con la infraestructura productiva. Su comportamiento permite observar cambios en el nivel de actividad económica de las entidades, aunque por sí solo no determina el crecimiento total de la economía ni permite conocer de manera directa cuántos empleos nuevos se generaron. En Veracruz, los resultados del Inegi ofrecen una referencia sobre el desempeño industrial durante junio y permiten comparar el comportamiento del estado con el de otras entidades del país.

Para conocer el impacto de estos resultados en la población, también sería necesario revisar otros indicadores, como la generación de empleos, la inversión, la producción por sector y los ingresos de las personas trabajadoras. Finalmente, las cifras correspondientes a junio de 2026 muestran que Veracruz registró un incremento anual de 7.8 por ciento en su actividad industrial. El seguimiento de los próximos reportes permitirá conocer si esta tendencia se mantiene durante los siguientes meses y cómo evoluciona el desempeño de las distintas ramas productivas de la entidad.