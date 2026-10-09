Aseguran 20 mil litros de hidrocarburo en Apaseo el Grande Guanajuato y hay un detenido

Elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC), perteneciente a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), aseguraron un tractocamión que transportaba aproximadamente 20 mil litros de hidrocarburo en el Macro Libramiento de Apaseo el Grande, Guanajuato. Durante la intervención, también fue detenido un hombre identificado como Nicolás “N”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, los hechos ocurrieron en la caseta de cobro de esta vialidad, donde los oficiales realizaban recorridos de vigilancia como parte del Operativo Blindaje Guanajuato, una estrategia enfocada en reforzar la seguridad y prevenir actividades delictivas en las carreteras de la entidad. Durante el operativo, los policías detectaron un tractocamión de la marca Freightliner, acoplado a un tanque utilizado para transportar combustible. Según el reporte oficial, el conductor realizó un cambio inadecuado de carril, situación por la que los agentes le indicaron que detuviera la unidad para realizar una revisión. Una vez que el vehículo se detuvo, los elementos de seguridad se acercaron al conductor para conocer la naturaleza de la carga que transportaba y verificar la documentación correspondiente.

Durante la inspección, el conductor manifestó que trasladaba diésel y presentó documentos relacionados con el combustible. Sin embargo, al revisar la información proporcionada, los oficiales encontraron inconsistencias entre el producto transportado y la documentación exhibida. Debido a estas irregularidades, no fue posible acreditar legalmente el traslado del hidrocarburo, por lo que los agentes procedieron a detener al conductor y asegurar la unidad junto con su carga. Las autoridades informaron que el combustible asegurado equivale aproximadamente a 20 mil litros, aunque no se precisó el valor económico de la mercancía ni el origen y destino del producto.

Tras la intervención, Nicolás “N” quedó detenido y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Por su parte, el tractocamión, el tanque y el hidrocarburo fueron asegurados y entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, instancia que se encargará de continuar las investigaciones para esclarecer los hechos.

La dependencia federal deberá determinar la procedencia del combustible, revisar la documentación presentada y establecer si existen posibles responsabilidades relacionadas con el traslado de la carga. Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades estatales no detalla si el combustible estaba relacionado con alguna investigación previa ni si existen otras personas involucradas en el caso. La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia y prevención que se realizan en las carreteras de Guanajuato.

El Operativo Blindaje Guanajuato contempla labores de supervisión para detectar posibles irregularidades y atender situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad pública. En este caso, la intervención de la Policía Estatal de Caminos permitió asegurar el vehículo y su carga después de que los oficiales detectaron inconsistencias en los documentos presentados por el conductor.

Las autoridades reiteraron que la vigilancia en las principales vías de comunicación busca contribuir a la prevención de delitos y fortalecer la seguridad para quienes transitan por el estado. Asimismo, la dependencia destacó la importancia de la participación ciudadana para identificar y reportar situaciones sospechosas que puedan requerir la intervención de las corporaciones de seguridad. Para ello, se encuentra disponible la línea telefónica anónima 089, mediante la cual la población puede proporcionar información sobre posibles hechos delictivos.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Paz reiteró que mantendrá los recorridos de vigilancia en las carreteras estatales, mientras que la Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones relacionadas con el aseguramiento de los aproximadamente 20 mil litros de hidrocarburo en Apaseo el Grande. El caso permanece bajo investigación de las autoridades federales, que deberán esclarecer las circunstancias del traslado y determinar las responsabilidades correspondientes.