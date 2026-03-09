Morelos anuncia el primer Plan Integral de Seguridad Universitaria

Plan Integral de Seguridad Universitaria

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció el Plan Integral de Seguridad Universitaria, un proyecto que busca mejorar la seguridad y la infraestructura. Se aplicará en instituciones de educación superior con el acompañamiento de diversas secretarías del Poder Ejecutivo.

Este proyecto se divide en dos ejes, el primero busca fortalecer las condiciones materiales con tecnología de vigilancia, presencia institucional, mejora de infraestructura urbana y monitoreo coordinado con el sistema de seguridad estatal.

Se realizará la instalación de nueve módulos de seguridad: seis en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), uno en la zona de Belenes y otros en la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero y Xalostoc.

Los módulos contarán con presencia de 24 elementos de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA), equipo de radiocomunicación y enlace directo con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además se instalarán, en los accesos al campus Chamilpa, dos arcos de seguridad vehicular equipados con cámaras de reconocimiento automático de placas, con integración al Registro Público Vehicular (Repuve) y enlace en tiempo real con el C5, también se colocarán 20 postes de monitoreo inteligente con cámaras de alta gama en los espacios más concurridos.

El segundo eje estratégico contempla acciones de prevención y bienestar, con el objetivo de promover entornos universitarios seguros, incluyentes y libres de violencia.

La Secretaría de las Mujeres realizará la revisión y actualización de protocolos existentes, así como la creación de nuevos marcos de actuación institucional para la atención integral de violencias en universidades públicas.

Se crearan Unidades Universitarias de Igualdad de Género, que brindarán atención y acompañamiento en casos de violencia de género, además de coordinación con instancias estatales y campañas de sensibilización.

En el Centro Libre Universitario, tiene como objetivo prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres. En este espacio se ofrecerán actividades culturales, artísticas, deportivas y de bienestar sin costo.

La Secretaría de Educación impulsará la capacitación a maestras y maestros con perspectiva de género, cultura de paz y resolución de conflictos.

La Secretaría de Cultura dará a conocer la Cartelera Cultural Universitaria donde se programaran eventos artísticos, encuentros de diálogo y espacios de creación para las y los estudiantes, como los miércoles de teatro, jueves de danza y viernes de música.

Finalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas aplicará medidas de disciplina financiera que permitan cumplir los objetivos de este plan.