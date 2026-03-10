Anuncian ampliación de servicios de Macro Periférico en Jalisco

Anuncian ampliación de servicios de Mi Macro Periférico en Jalisco (ALFREDO MOYA)

El Gobierno de Jalisco anunció la ampliación de los servicios del sistema de transporte público Mi Macro Periférico, con el objetivo de mejorar la movilidad y ofrecer más opciones de traslado para los usuarios del Área Metropolitana de Guadalajara. La medida forma parte de las acciones que buscan fortalecer el sistema de transporte masivo y reducir los tiempos de traslado para miles de personas que utilizan diariamente este servicio.

Mi Macro Periférico es considerado uno de los sistemas de transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit) más importantes del país. Desde su puesta en operación en 2022, ha beneficiado a cientos de miles de personas que se desplazan entre distintos municipios de la zona metropolitana, como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Actualmente el sistema registra más de 350 mil viajes diarios y se ha convertido en una de las principales alternativas de movilidad para la población.

De acuerdo con autoridades estatales, la ampliación de los servicios permitirá mejorar la cobertura del sistema y brindar más conectividad en distintas zonas de la ciudad. Con estas acciones se busca facilitar los traslados de quienes dependen del transporte público para acudir a sus trabajos, escuelas o realizar otras actividades cotidianas.

Entre las medidas anunciadas se encuentra el fortalecimiento de las rutas complementarias y alimentadoras que conectan con la línea principal del sistema. Estas rutas ayudan a que los usuarios puedan trasladarse desde colonias cercanas hacia las estaciones del Mi Macro Periférico, lo que amplía el alcance del servicio y facilita los transbordos dentro de la red de transporte público.

Además, el proyecto contempla mejoras en la frecuencia de paso de las unidades para reducir los tiempos de espera en las estaciones. Para lograrlo, se prevé la incorporación de nuevas unidades al sistema, lo que permitirá ofrecer un servicio más continuo y eficiente, especialmente en las horas de mayor demanda.

El Gobierno de Jalisco destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para modernizar el transporte público en el estado. En los últimos años se han impulsado distintos proyectos de movilidad, entre ellos la expansión del sistema de tren eléctrico y la mejora de rutas de autobuses en varias regiones del estado.

En este contexto, también se han realizado inversiones para ampliar la infraestructura del sistema Mi Macro Periférico. Entre ellas destacan proyectos para extender el recorrido del sistema hacia el municipio de Tonalá, con nuevas estaciones que permitirán que más personas utilicen este medio de transporte. Se estima que esta ampliación beneficiará a miles de usuarios y reducirá hasta en 40 por ciento los tiempos de traslado en algunas rutas.

Asimismo, el sistema cuenta con estaciones equipadas con infraestructura accesible, como rampas, elevadores y sistemas de pago electrónico, lo que busca facilitar el uso del transporte para personas con discapacidad y adultos mayores. También se han realizado mejoras en el entorno urbano de las estaciones, como iluminación y puentes peatonales, para brindar mayor seguridad a los usuarios.

Las autoridades estatales señalaron que la ampliación de los servicios de Mi Macro Periférico forma parte del compromiso del gobierno para seguir fortaleciendo la movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara. Con estas acciones se busca construir un sistema de transporte más moderno, eficiente y accesible para la población.

El gobierno estatal indicó que continuará trabajando en proyectos de movilidad que permitan mejorar la conectividad entre los municipios y ofrecer alternativas de transporte público que ayuden a disminuir el uso del automóvil y reducir la contaminación en la zona metropolitana. Con la ampliación del Mi Macro Periférico, se espera que más ciudadanos opten por utilizar el transporte público como una opción segura y eficiente para sus traslados diarios.