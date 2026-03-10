Arrancan en Coahuila gran Operativo para la Prevención y Combate a Incendios Forestales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó el arranque oficial de la Temporada de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2026, donde destacó que en la entidad el cuidado de los bosques y recursos naturales se realiza mediante el trabajo coordinado entre autoridades, brigadistas, productores y sociedad civil.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería y contó con la participación de 491 brigadistas y 58 vehículos pertenecientes a diferentes corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Durante el acto, las autoridades reafirmaron su compromiso para fortalecer las acciones de prevención, combate y liquidación de incendios forestales en diversas regiones del estado.

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que Coahuila cuenta con una estrategia integral para atender este tipo de emergencias, la cual incluye mayor equipamiento, herramientas especializadas, vehículos y apoyo aéreo. Destacó que la protección de los bosques, las sierras y los recursos naturales es una prioridad para su gobierno.

“En Coahuila, el cuidado de los bosques, las sierras y los recursos naturales tiene rumbo y es Pa’delante”, expresó el gobernador, al señalar que se han destinado recursos importantes para fortalecer las labores de prevención y respuesta ante incendios forestales.

Jiménez Salinas también reconoció el trabajo de las y los brigadistas, así como de los elementos del Ejército que participan en estas acciones. Señaló que su labor es fundamental para proteger los ecosistemas del estado y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas a las zonas forestales.

El gobernador subrayó que uno de los factores más importantes para enfrentar los incendios es la coordinación entre instituciones y la participación de la ciudadanía. En ese sentido, destacó el papel que desempeñan los municipios, propietarios de terrenos, organizaciones civiles y brigadas voluntarias.

“El incendio de uno es el incendio de todos, por eso es fundamental la organización y el trabajo en equipo para proteger nuestros bosques”, afirmó.

De acuerdo con información de las autoridades ambientales, en lo que va de 2026 se han atendido 11 incendios forestales y 16 conatos en distintas regiones de Coahuila, lo que ha permitido evitar daños mayores en áreas naturales.

Por su parte, el general de división Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, destacó que el Ejército Mexicano participa en estas acciones a través del Plan DN-III-E, el cual tiene como objetivo apoyar a la población civil en casos de desastre.

Explicó que mediante este plan, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen coordinación con autoridades estatales y municipales para prevenir y combatir incendios forestales, además de proteger a la población y preservar los recursos naturales.

En su intervención, el subsecretario de Medio Ambiente, René Morales, informó que para la temporada 2026 el Gobierno del Estado realizará una inversión superior a 50 millones de pesos para fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales.

Detalló que se contará con 123 elementos operativos capacitados, además de equipo especializado como drones con cámara térmica, radios de comunicación, internet satelital, cuatro camionetas 4x4 para respuesta inmediata y tres helicópteros para el traslado de brigadas y combate aéreo del fuego.

El funcionario explicó que también se contará con reservas de líquido retardante y herramientas especializadas para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias forestales.

Durante el evento, Julián Dávila López, integrante de la organización Amigos de la Sierra A.C., destacó el compromiso de propietarios y organizaciones civiles para proteger la Sierra de Arteaga. Señaló que quienes habitan en esta región participan en la detección temprana de incendios, así como en la construcción de brechas cortafuego y mantenimiento de caminos para facilitar el acceso de brigadistas.

Asimismo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el liderazgo del gobernador para impulsar acciones firmes en la prevención y combate de incendios forestales.

El presidente municipal informó que durante la actual administración se han atendido más de 3 mil incendios en zonas urbanas y rurales, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado alrededor de 250 incendios en áreas urbanas del municipio.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar acciones que puedan provocar incendios, como quemas sin control o fogatas en zonas forestales, especialmente durante la temporada vacacional.

El gobernador concluyó señalando que su administración continuará fortaleciendo la coordinación entre instituciones y sociedad para proteger los bosques y recursos naturales de Coahuila, destacando que la prevención es una tarea que requiere la participación de todos.