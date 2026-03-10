En proceso de licitación la rehabilitación a la autopista Benito Juárez: Sinaloa

Rehabilitación a la autopista Benito Juárez: Sinaloa

El secretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado, Raúl Montero Zamudio informo que la obra de rehabilitación de la autopista Benito Juárez se encuentra en proceso de licitación.

Este programa contempla una inversión de 30 millones de pesos para esta nueva etapa de rehabilitación y forma parte del objetivo del gobierno para mantener las carreteras en buen estado.

“Estamos ahorita en proceso de licitación y próximamente, alrededor de unas dos o tres semanas mas tendremos el fallo“, expresó el funcionario.

También se inició con la rehabilitación de las carreteras estatales a 63 destinos turísticos que se espera este concluida antes de semana santa.

Por otra parte, el gobierno federal ya inició en las carreteras de Sinaloa el programa Bachetón 2026 que es parte de la estrategia para conservación y reparación de carreteras federales.