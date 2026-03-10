Manchas de petróleo llegan a playas de Alvarado en Veracruz

Pescadores del municipio de Alvarado, en el estado de Veracruz, alertaron sobre la presencia de grandes manchas de petróleo en el mar frente a las costas de esta zona, lo que ha generado preocupación entre los habitantes y trabajadores del sector pesquero. De acuerdo con los reportes, el hidrocarburo podría continuar avanzando y llegar incluso a las playas de Veracruz y Boca del Río si las condiciones del clima lo permiten.

El problema comenzó a detectarse en días recientes cuando pescadores que realizaban sus labores observaron una extensa mancha de petróleo crudo en el mar. Según testimonios de los trabajadores del sector, la contaminación se extiende a lo largo de varios kilómetros frente a la costa de Alvarado, lo que podría provocar afectaciones tanto al medio ambiente como a la actividad pesquera de la región.

Jaime Santiago Rojas, líder de pescadores en la zona, explicó que la mancha de hidrocarburo es considerablemente grande. Señaló que se puede observar desde las escolleras hasta las zonas cercanas a un barco encallado en la costa. De acuerdo con sus estimaciones, la mancha en mar abierto podría medir más de nueve kilómetros de largo, lo que ha encendido las alertas entre los habitantes de la región.

Los pescadores señalaron que actualmente desconocen el origen del derrame, ya que hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial de dónde proviene el petróleo que se encuentra en el mar. Sin embargo, se recuerda que días antes se reportaron manchas de hidrocarburo en municipios del sur del estado de Veracruz, como Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, por lo que se cree que la contaminación pudo haberse desplazado hacia otras zonas del litoral.

Ante esta situación, los trabajadores del mar expresaron su preocupación por el posible impacto que podría tener el derrame en la pesca, ya que las manchas de petróleo pueden dañar las redes, los motores de las embarcaciones y también afectar a las especies marinas. Incluso algunos pescadores han decidido no lanzar sus redes para evitar que se contaminen con el hidrocarburo.

Además del impacto económico, también existe preocupación por las consecuencias ambientales que podría provocar el derrame. Especialistas y pescadores han advertido que el petróleo podría afectar al Sistema Arrecifal Veracruzano, una de las zonas naturales más importantes del Golfo de México, que alberga una gran variedad de especies marinas.

Los pescadores señalaron que el comportamiento del viento será clave para determinar el rumbo que tomará la mancha de petróleo. Explicaron que si se presentan vientos del norte, el hidrocarburo podría ser empujado hacia la costa, mientras que con vientos del sur o surada podría desplazarse mar adentro. Estas condiciones meteorológicas serán determinantes para saber si la contaminación llegará a las playas de Veracruz y Boca del Río.

También se teme que el derrame afecte a miles de pescadores que dependen de esta actividad para subsistir. En la región de Alvarado muchas familias viven de la pesca, por lo que la presencia de hidrocarburo podría generar pérdidas económicas importantes si se prolonga la contaminación en el mar.

Hasta el momento, pescadores y habitantes han solicitado a las autoridades investigar el origen del derrame y tomar medidas para evitar que el petróleo continúe avanzando por las costas del estado. Mientras tanto, las comunidades costeras se mantienen en alerta ante la posible llegada del hidrocarburo a otras playas del litoral veracruzano.