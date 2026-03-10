Sinaloa fortalece gestión internacional para venta de garbanzo en Argelia

Ismael Bello Esquivel, ecretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa

El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, sostuvo comunicación con la embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México, con la finalidad de ofrecer oportunidades de cooperación comercial en el sector agroalimentario y fortalecer la presencia del garbanzo producido en Sinaloa en los mercados internacionales.

Ismael Bello subrayó que Sinaloa es uno de los principales productores de garbanzo a nivel internacional, reconocido por la calidad, tamaño y valor nutricional de su grano, además de contar con una cadena productiva integrada por productores, acopiadores y empresas exportadoras con experiencia en el cumplimiento de estándares internacionales.

“Siguiendo la visión del gobernador Rubén Rocha Moya de abrir más oportunidades comerciales para el campo sinaloense, estamos promoviendo acercamientos con países que representan mercados estratégicos para nuestros productores. El garbanzo de Sinaloa tiene reconocimiento mundial y buscamos fortalecer su presencia en destinos donde existe una alta demanda”, afirmó el secretario

Bello Esquivel aseguró que la gestión forma parte de la estrategia estatal para diversificar mercados, aumentar la comercialización de productos agrícolas y generar mejores condiciones de rentabilidad para los productores locales, a fin de colocar a la entidad como como una potencia agroalimentaria a nivel internacional.

