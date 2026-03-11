Michoacán impulsa transporte público sustentable

Gladys Butanda Macías Especial

El Gobierno de Michoacán impulsa un ambicioso plan de movilidad sustentable en el que se han invertido más de siete mil millones de pesos para el desarrollo de distintos proyectos, entre ellos los teleféricos de Morelia y Uruapan, que circularán con energía cien por ciento limpia, y recientemente el Morebús, un sistema de transporte similar al Metrobús de Ciudad de México, cuya operación será híbrida.

Estos proyectos están siendo impulsados por la secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien ha revolucionado la infraestructura de Michoacán con obra pública en la que, además de fomentar el uso energías limpias, se pondera como prioridad a las mujeres, el peatón, el ciclista y las personas con discapacidad.

En entrevista, la maestra en Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible remarcó que el plan de acción en movilidad promovido en Michoacán responde a que el estado enfrentaba un rezago de más de 50 años en movilidad, reflejado en su obsoleto, deficiente y altamente contaminante transporte público.

Por ese motivo explicó que se tomó la iniciativa de replantear la manera en que se mueven las y los michoacanos, a través de la adecuación de sistemas de transporte modernos, incisivos, cómodos, rápidos, eficientes y amigables con el medio ambiente.

En el caso específico del teleférico y Morebús, Gladyz Butanda refirió que disminuirán más de 40 toneladas de CO2 anuales, equivalentes a retirar unos 12 mil 500 vehículos diarios, además de que reducirán hasta un 44 por ciento la contaminación en la zona por donde transitarán ambos medios de transporte.

El teleférico de Uruapan, dijo que se reducirá hasta 6.8 toneladas de CO2 diarios, es decir, dos mil 500 toneladas de dióxido de carbono por año. Adicional a ello, recordó que en Uruapan se está acondicionando el primer Sistema Integrado de Transporte, pues, además de construir un teleférico, se renovaron recientemente 80 autobuses urbanos en el municipio y, a su vez, se desechó el mismo número de unidades que presentaban más de 30 años de vida.

La intención del Gobierno de Michoacán es renovar 240 unidades en Uruapan, bajo una inversión estatal de 250 millones de pesos, correspondiente al enganche de los autobuses. Este mismo esquema, refirió, se implementará en la capital, a fin de modernizar el transporte público y contribuir con ello al mejoramiento y cuidado del medio ambiente en Morelia.

Un punto a destacar es que estas acciones se han hecho realidad gracias a una inversión superior a los 7 mil millones de pesos, recurso que se está invirtiendo en movilidad sustentable sin adquirir deuda y con recursos de origen estatal.