Cruceros y conectividad aérea, dos ejes clave que potencializan la actividad turística en Mazatlán: Mireya Sosa Osuna

Reunión con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo

Durante una reunión en Hermosillo con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, aseguró que el arribó constante de cruceros y el fortalecimiento de la conectividad aérea son dos ejes clave que potencializan la actividad turística en Mazatlán.

Por parte del gabinete del Dr. Rubén Rocha Moya, en este encuentro estuvieron presentes, la secretaria Sosa Osuna y el secretario de Economía, Feliciano Castro Melendrez; al igual que la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

La funcionaria explicó la manera en la que el turismo se ha convertido en un motor económico para Mazatlán. En 2026 se consolido como un destino clave en el Pacífico, con alta ocupación hotelera y gran derrama económica.

“La actividad turística impulsa la inversión inmobiliaria y el comercio de nuestros destinos turísticos, en este caso Mazatlán, generando cientos de millones de pesos en derrama económica cada año”, afirmó.

En el sector de cruceros, Mazatlán es un referente para la región, con 15 arribos de embarcaciones internacionales programados tan solo para marzo de 2026, las cuales generarán una derrama económica de más de 82 millones de pesos.

El año pasado se recibieron 124 embarcaciones, que traían 436 mil pasajeros, las cuales dejaron una derrama económica superior a los 695 millones de pesos.

De igual manera la funcionaria estatal hablo acerca de la temporada de vuelos internacionales, que cada vez se hace más grande en el puerto.

“A través de la Secretaría de Turismo, por instrucciones de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, seguimos fortaleciendo esta conectividad con promoción turística, en coordinación con las aerolíneas, las asociaciones de hoteles y creando alianzas con grandes tour operadores a nivel nacional e internacional, incentivando a que vengan a conocer la cultura, gastronomía y todos los atractivos turísticos con los que cuenta Mazatlán”, comentó.

Hoy en día Mazatlán ofrece una sólida conectividad, con 13 rutas directas que conectan con las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Los vuelos directos a destinos como Phoenix, Los Ángeles, Dallas, Houston, Minneapolis, Calgary, Toronto y Vancouver, son manejados por aerolíneas como American Airlines, Alaska, Delta, United, Sun Country y WestJet.

Por último Drew Hoster reafirmo el respaldo ofrecido al gobernador Rubén Rocha Moya, de brindar todo el apoyo necesario para trabajar conjuntamente en temas de interés para México y Estados Unidos.