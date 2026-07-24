INE convoca a universidades de Baja California para monitorear precampañas y campañas electorales

El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a las instituciones de educación superior de Baja California a participar en la convocatoria para realizar el monitoreo de las transmisiones de radio y televisión sobre las precampañas y campañas electorales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026-2027. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio.

El organismo electoral informó que esta actividad forma parte de los trabajos preparatorios rumbo a la elección federal de 2027 y tiene como propósito fortalecer la transparencia, la equidad y el seguimiento de la cobertura informativa que realizan los medios de comunicación durante el proceso electoral.

El monitoreo permitirá generar información objetiva y sistematizada sobre la forma en que los programas de noticias de radio y televisión presentan la información relacionada con los actores políticos durante las etapas de precampaña y campaña.

El delegado del INE en Baja California, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, explicó que la convocatoria está dirigida a universidades, institutos tecnológicos y demás instituciones de educación superior que cuenten con la capacidad técnica y académica necesaria para desarrollar este trabajo de análisis de contenidos informativos.

Indicó que las instituciones interesadas deberán elaborar una propuesta con base en la metodología aprobada por el Consejo General del INE, la cual establece las variables de análisis, el catálogo de programas de radio y televisión que serán monitoreados y los requerimientos técnicos que deberán cumplir los participantes.

Las propuestas deberán entregarse a más tardar el viernes 31 de julio de 2026, fecha en la que concluye el periodo de recepción de documentos para participar en el proceso de selección.

El INE señaló que este monitoreo busca ofrecer a la ciudadanía información confiable sobre el tratamiento informativo que reciben las distintas fuerzas políticas en los espacios noticiosos, contribuyendo así a fortalecer la confianza en los procesos electorales y garantizar condiciones de mayor equidad.

Asimismo, recordó que las instituciones interesadas pueden consultar la convocatoria completa, así como la metodología, el catálogo de programas, los requerimientos técnicos y el formato de propuesta económica a través de los canales oficiales del Instituto.

El organismo destacó que la participación de las instituciones académicas aporta independencia y rigor técnico al monitoreo, lo que permite contar con evaluaciones objetivas sobre la cobertura que realizan los medios electrónicos durante los procesos electorales.

Se continúa con la organización de las actividades previas al Proceso Electoral Federal 2026-2027, promoviendo la colaboración con el sector académico para fortalecer la transparencia, la imparcialidad y la máxima publicidad en la difusión de información relacionada con las elecciones.