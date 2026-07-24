Disminuye percepción de inseguridad en Guerrero durante el segundo trimestre de 2026

La percepción de inseguridad entre la población de Guerrero registró una disminución durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que compara la opinión de los ciudadanos entre marzo y junio de este año.

Los datos muestran que Ixtapa-Zihuatanejo y Chilpancingo reportaron una mejor percepción de seguridad respecto al trimestre anterior, mientras que Acapulco mantuvo prácticamente el mismo nivel registrado en la medición previa.

En el caso de Ixtapa-Zihuatanejo, el porcentaje de personas que consideran inseguro vivir en esa ciudad disminuyó durante el periodo evaluado, reflejando una percepción más favorable entre sus habitantes. Por su parte, Chilpancingo también registró una reducción en este indicador, aunque continúa entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país.

En contraste, Acapulco prácticamente no presentó cambios en comparación con la medición de marzo, por lo que la percepción de inseguridad entre la población permanece en niveles similares a los reportados al inicio del año.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es elaborada de manera trimestral por el INEGI y tiene como propósito conocer la percepción que tienen los habitantes de distintas ciudades del país sobre la seguridad pública en el lugar donde viven. Los resultados permiten medir la confianza ciudadana y el impacto que tienen las acciones de las autoridades en materia de seguridad.

Especialistas señalan que la percepción de inseguridad no siempre coincide con la incidencia delictiva, ya que también influyen factores como hechos de alto impacto, la información que circula en medios de comunicación y redes sociales, así como las experiencias personales de la población.

En Guerrero, los resultados reflejan avances en dos de las tres ciudades evaluadas por el INEGI, aunque las autoridades reconocen que aún existen retos importantes para fortalecer la confianza ciudadana y reducir los índices delictivos.

La medición también sirve como referencia para evaluar las estrategias de seguridad implementadas por los distintos niveles de gobierno y orientar políticas públicas enfocadas en la prevención del delito y la recuperación de espacios públicos.

Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 forman parte de la publicación nacional de la ENSU, que analiza la percepción de seguridad en decenas de ciudades mexicanas y permite comparar su evolución respecto a mediciones anteriores.

De esta manera, Guerrero reportó una mejora en la percepción de seguridad en Ixtapa-Zihuatanejo y Chilpancingo, mientras que Acapulco se mantuvo sin cambios significativos durante el periodo comprendido entre marzo y junio de este año, de acuerdo con la información difundida por el INEGI.