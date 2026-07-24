Vicente Fox encabeza posicionamiento de facción panista en defensa de Ernesto Ruffo

“Unidos por México” (Fernando Carranza García)

Congregados en Guadalajara, líderes, ex gobernadores y representantes del PAN, presentaron el frente común “Unidos por México” para defender a Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California.

Con un pronunciamiento en el que alude a la transgresión de los derechos y garantías fundamentales del ex edil, el ex presidente Vicente Fox encabezó este encuentro afirmando que la detención de Ruffo Appel “obliga a defender un principio esencial: nadie está por encima de la ley.

Al inicio de este discurso, Fox, expresó que los presentes se encuentran “llenos de tristeza y dolor por lo que está pasando en México y por lo que está pasando nuestro queridísimo amigo Ernesto Ruffo”.

“Ninguna autoridad está por encima de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso”, expresó el ex presidente panista.

Ruffo Appel fue vinculado a proceso por su presunta participación en la red más grande huachicol que se ha registrado, luego de que investigaciones demuestran que su empresa se encontraba vinculada al tráfico de combustible mediante fraude fiscal.

Especulaciones de miembros de la derecha, contrarios al partido oficialista, aseguran que su detención fue realizada con móviles políticos y acusan la falta de un proceso justo en el caso.

Por ello, Vicente Fox reiteró en su discurso que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, a un proceso, a una defensa adecuada y a jueces independientes, ya que son garantías que protegen a los mexicanos y mexicanas frente al poder del Estado.

También conformas este movimiento los ex mandatarios de Jalisco Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas, y los exgobernadores de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Ángel Márquez.