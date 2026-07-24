Avanza construcción del Cecofam en Colima; fortalecerá la convivencia familiar supervisada

La construcción del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) en la ciudad de Colima continúa avanzando y ya registra un progreso importante en su edificación. Este espacio será destinado a garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan convivir con sus madres, padres u otros familiares en un ambiente seguro y supervisado cuando exista un proceso judicial de por medio.

El proyecto forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Colima y el Poder Judicial del Estado para fortalecer la protección de los derechos de la niñez, especialmente en casos de separación, divorcio, conflictos por custodia o situaciones de violencia familiar.

El Cecofam busca sustituir los espacios improvisados donde actualmente se realizan algunas convivencias familiares supervisadas, ofreciendo instalaciones adecuadas que permitan a las y los menores convivir con sus familiares en un entorno digno, seguro y diseñado para su bienestar.

De acuerdo con la información difundida, el inmueble contará con áreas administrativas, espacios de primer contacto, consultorios de atención, servicios de salud, zonas de juegos, áreas lúdicas y espacios destinados a las convivencias familiares supervisadas. También incluirá áreas de espera y servicios generales para brindar una atención integral a las familias.

Las autoridades estatales explicaron que este centro será utilizado principalmente cuando un juez determine que la convivencia entre un menor y alguno de sus familiares debe realizarse bajo supervisión, con el propósito de proteger el interés superior de la niñez y garantizar que los encuentros se desarrollen en condiciones adecuadas.

Entre los casos que podrán atenderse se encuentran procesos de divorcio, disputas por la guarda y custodia, convivencia con padres separados, así como situaciones relacionadas con violencia familiar u otros conflictos legales que requieran medidas de protección para las y los menores.

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha señalado que este proyecto permitirá ofrecer un espacio especializado para las familias que enfrentan este tipo de procesos, evitando que las convivencias se realicen en oficinas o lugares que no fueron diseñados para atender a niñas y niños.

Además de garantizar la seguridad de los menores, el Cecofam pretende brindar condiciones que favorezcan una convivencia más sana y respetuosa, contribuyendo al bienestar emocional de quienes atraviesan conflictos familiares.

La obra forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la infraestructura judicial y mejorar los servicios dirigidos a la población, mediante instalaciones que respondan a las necesidades actuales de las familias colimenses. De acuerdo con los reportes más recientes, la construcción mantiene un avance superior al 50 por ciento y continúa conforme al programa establecido.

Con este proyecto, las autoridades buscan garantizar que las resoluciones judiciales relacionadas con la convivencia familiar puedan cumplirse en espacios apropiados, priorizando en todo momento la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de los vínculos familiares cuando estos puedan desarrollarse en condiciones seguras y supervisadas.