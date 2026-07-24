Salomón Jara afirma que quien resulte responsable por el asesinato del periodista Alejandro Leyva deberá dar la cara

Salomón Jara sostiene encuentro con gremio periodístico

En un encuentro con representantes del gremio periodístico de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara reiteró que cuentan con un gobierno que los escucha, respeta su labor y los protege, y afirmó que, quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea.

Reiteró que quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, sin importar que sea algún líder político, funcionario o dirigente pues “estos casos no se negocian ni se protegerán”.

Asumió la responsabilidad de su gobierno en garantizar la seguridad de todas y todos, así como de generar las condiciones para que el gremio tenga total libertad y seguridad, al tratarse de una labor de mucho riesgo porque afecta intereses.

Respecto al homicidio del periodista Alejandro Leyva, el edil estatal reconoció la importancia de una investigación seria, basada en pruebas objetivas y no en conjunciones anticipadas.

Jara Cruz afirmó que si en el proceso de investigación lo llaman a comparecer lo hará: “apoyaremos con todo, nos ponemos a la orden de la justicia y la investigación, cualquier funcionario que esté en esta carpeta tendrá que ir, dar la cara y presentarse ante las autoridades correspondientes”.

Aseguró que “la administración estatal informará sobre estos hechos de manera puntual. Creo y confío que tendremos una información objetiva de lo que ha ocurrido, no habrá impunidad y tendremos que esclarecer este hecho, porque es lo que nos corresponde”.

“Les reitero mi absoluto respeto al trabajo periodístico, a la crítica, sea severa o no, comparta o no las opiniones, porque reconocemos en ellas una oportunidad de redirigir el rumbo de nuestras decisiones. Como gobierno de izquierda aceptamos la crítica y las opiniones de los medios”, señaló.