El chapopote derramado llega a Catemaco, Veracruz

Hace nueve días comenzó la contaminación por chapopote en playas de Veracruz en el municipio de Pajapan, al sur del Estado. Y ya ha afectado a al menos seis municipios más.

El chapopote es un residuo asfáltico natural o derivado del petróleo, de consistencia viscosa de color negro, que se usa comúnmente como impermeabilizante de techos, sellador de grietas y adhesivo.

Por el momento, se sigue sin saber cual es el origen de la derrame que esta teniendo lugar. Hace dos días, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, negó que existiera un reporte de algún derrame que provenga de algún barco.

De acuerdo a Nahle Gracía, una de las teorías dice que el hidrocarburo que ha dañado las costas del estado ha salido de una chapopotera natural, aunque se siguen investigando de donde procede este contaminante.

Aún así, el día de ayer, Joselito Leal Zacarías, director local de Medio Ambiente y Ecología de Catemaco, alertó que el día de ayer fue detectada la presencia de hidrocarburo en costas de la demarcación.

Dicha situación ha generado una gran preocupación, debido a que algunos de estos puntos son en los que, a mediados de año, llegan al menos tres especies de tortugas marinas a soltar sus huevos.

Asimismo, la ausencia de peces en el mar a raíz de la presencia de sustancias aceitosas a los largo de varios kilómetros del litoral (franja donde la tierra limita con un cuerpo de agua), ha comenzado a ser notoria.

Las playas que se están viendo más perjudicada son la de Carrizal, Playa Escondida, Barra de Sontecomapan y Capulteolt. Los habitantes buscan que se tomen acciones para mitigar el impacto ambiental.

Por su parte, en la Barra de Sontecomapan, la cual es la principal zona turística en el municipio, se encontró chapopote solidificado a lo largo de una trayectoria de 1.5 kilómetros. Por medio de un dron que paso sobrevolando por la zona, se reporto un intenso olor a crudo y se observó una línea de contaminante mar adentro.