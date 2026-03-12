Empieza bajara de nombres para Acapulco; Moisés Reyes Sandoval entre ellos

El ex diputado local Moisés Reyes Sandoval Foto de archivo

Con la definición de las reglas para elegir candidaturas rumbo a las elecciones del 2027, empezó la baraja de nombres para los distintos cargos que estarán en disputa el próximo año.

En ese contexto, el ex diputado Moisés Reyes Sandoval ha sido señalado como uno de los perfiles de Morena con experiencia jurídica, legislativa y administrativa que podría aportar capacidad de gobierno en el ámbito municipal como Acapulco, Guerrero.

Reyes Sandoval fue diputado local, desde donde participó en la discusión de reformas orientadas al fortalecimiento institucional y al funcionamiento del sistema de justicia.

Su paso por el Congreso le permitió adquirir experiencia en la construcción de acuerdos políticos y en el diseño de marcos normativos para atender problemas públicos.

En el momento en que el Gobierno Federal ha puesto en marcha una estrategia especial con recursos y coordinación institucional para atender ciudades prioritarias como Acapulco, el fortalecimiento de los gobiernos locales se vuelve un elemento central para que estas políticas públicas tengan resultados concretos en la vida cotidiana de la población.

Reyes Sandoval se desempeñó como subsecretario de Migrantes, posición desde la cual impulsó políticas de atención a comunidades en movilidad y fortaleció mecanismos de coordinación entre autoridades locales y mexicanos en el exterior.

Su trayectoria también incluye responsabilidades dentro de la procuración de justicia, donde fungió como alto funcionario de la Procuraduría estatal, participando en tareas de coordinación institucional y fortalecimiento de las capacidades de investigación y atención ciudadana.

Asimismo, ha colaborado dentro del Poder Judicial de la Federación como funcionario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, experiencia que le permitió conocer de cerca el funcionamiento del sistema judicial y los retos institucionales del país.

Dentro de Morena, distintos actores políticos consideran que perfiles con experiencia legislativa, jurídica y administrativa como el de Reyes Sandoval, pueden contribuir a encabezar gobiernos locales capaces de articular políticas federales, fortalecer la seguridad y mejorar la gestión pública en territorios con retos complejos.