Tamaulipas inaugura centro de emergencias contra Gusano Barrenador

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, acompañado por el jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón Elizalde, inauguraron el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias en la entidad, para reforzar las medidas de prevención contra el gusano barrenador.

Este centro tiene el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia, control y prevención contra el gusano barrenador del ganado y fue diseñado para concentrar, y monitorear la estrategia de control de esta plaga para evitar que siga aumentando.

Desde este centro se dará seguimiento a las aeronaves encargadas de dispersar moscas estériles, que ha sido una de las medidas utilizadas para reducir la reproducción del gusano barrenador.

El funcionario destaco que actualmente la estrategia sanitaria se encuentra en fase de control, pero recomienda no bajar la guardia y continuar con los trabajos necesarios hasta llegar a la fase de erradicación.

La Senasica señaló que este centro funcionará como un punto estratégico donde participarán personal técnico y capacidades operativas para fortalecer las acciones preventivas en el norte del estado

De acuerdo con el reporte operativo, de la semana epidemiológica 2 a la semana 10, se han dispersado más de 553 millones de moscas estériles en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y la región oriental de San Luis Potosí.