Vinculan a proceso a Jared “N” por feminicidio contra KJRB

Jared "N"

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio vincula orden de proceso en contra de Jared Alejandro “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de Kimberly Joselin.

Durante la audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, el juez determinó vincular a proceso al hombre y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

Se estableció un limite de seis meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

Además el juez determinó que la víctima fuera citada sólo por sus iniciales (KJRB), para evitar una revictimización, y llamó a no exhibir los datos de prueba para no vulnerar los derechos de las víctimas directa e indirectas.

Jared Alejandro “N” habría participado en la privación de la vida de KJRB, cuyo cuerpo fue localizado al norte de Cuernavaca.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo la orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro “N”.