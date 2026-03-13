Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, modelo para disminuir violencia de género en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla destacó el funcionamiento de los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, un modelo de atención que busca disminuir la violencia de género mediante servicios integrales de justicia, salud, asistencia social y capacitación para las mujeres.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, explicó que estos centros forman parte de una estrategia para fortalecer la protección y atención a las mujeres en todo el estado, acercando distintos servicios que antes se concentraban principalmente en la capital poblana.

De acuerdo con el mandatario, los Centros LIBRE cuyo significado es Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación funcionan bajo un esquema de trabajo interinstitucional que reúne a distintas dependencias estatales, municipales y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En estos espacios participan ministerios públicos, peritos, médicas legistas, personal del Sistema DIF y especialistas en atención social, quienes brindan acompañamiento integral a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia o que requieren asesoría legal, psicológica o social.

Entre los servicios que se ofrecen destacan la defensoría jurídica, atención psicológica, apoyo social, capacitación productiva y programas de empoderamiento económico, con el objetivo de que las usuarias puedan mejorar sus condiciones de vida y reconstruir sus proyectos personales.

La coordinadora estatal de Casas Carmen Serdán, Carmen González Serdán, señaló que uno de los principales avances de este modelo es que permitió descentralizar la atención a las mujeres. Explicó que anteriormente muchos de los servicios se encontraban únicamente en la capital del estado, lo que dificultaba el acceso para mujeres de otras regiones.

Actualmente, dijo, los centros operan de forma permanente y cuentan con asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social, refugio temporal y talleres de capacitación laboral que ayudan a fortalecer la autonomía de las mujeres.

Durante la presentación del modelo se realizaron enlaces remotos con algunos de los centros ubicados en diferentes regiones del estado, como el sur de la ciudad de Puebla y municipios como Cuetzalan, Tehuacán y Zacatlán, donde se compartieron experiencias de atención a mujeres que han acudido en busca de apoyo.

Estas acciones forman parte del proyecto nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca reducir los índices de violencia de género en el país mediante estrategias de atención integral y acompañamiento a las víctimas.

En uno de los testimonios compartidos, una usuaria identificada como Flor relató que acudió al centro ubicado en la colonia La Guadalupana, en la ciudad de Puebla, para recibir apoyo psicológico. Explicó que gracias a las terapias y a los talleres de capacitación que toma actualmente ha podido mejorar su situación personal y prepararse para incorporarse al ámbito laboral.

Por su parte, Karla Elorza Ramírez, encargada de la Casa Carmen Serdán en el municipio de Zacatlán, informó que además de brindar atención directa a las mujeres, estos espacios también realizan actividades comunitarias para promover la defensa de los derechos femeninos.

Entre estas acciones se encuentra la difusión de la Cartilla de Derechos de la Mujer, documento que busca informar a las mujeres sobre sus derechos y las herramientas legales con las que cuentan para enfrentar situaciones de violencia.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se han entregado más de 200 mil cartillas en distintas regiones del estado, como parte de una estrategia de prevención y concientización.

Actualmente operan 25 Centros LIBRE Casas Carmen Serdán en el estado de Puebla, los cuales funcionan como espacios seguros donde profesionistas brindan atención psicológica, jurídica y social, además de impulsar actividades de capacitación para el desarrollo económico de las mujeres.

El Gobierno del Estado de Puebla reiteró su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que garanticen la protección, el acceso a la justicia y el bienestar de las mujeres, mediante acciones coordinadas con el Gobierno de México y trabajo permanente en las comunidades para evitar que las víctimas enfrenten solas situaciones de violencia.