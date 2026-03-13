Con intervención presidencial se logra acuerdo para garantizar comercialización de cosecha del maíz de Sinaloa

En lo que fue calificado como una negociación sin precedentes productores, comercializadores y autoridades lograron que la cosecha de maíz de que se genere este año en Sinaloa tenga garantizada la compra de 2 millones 856 mil toneladas.

La cosecha de maíz y su comercialización, a pesar de apoyos oficiales iniciales pactados previamente, se mantenía como un punto pendiente toda vez que los productores señalaban que la cosecha otoño-invierno 2025-2026 (a cosecharse en dos meses), no tenía un destino comercial claro.

Sinaloa es uno de los graneros del país, por lo que la Presidenta de la República, Claudia Sehinbaum Pardo, y el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya intervinieron para otorgar certidumbre a los productores del estado.

Maiz

Maíz

En la sede del gobierno estatal, Rocha y los comisionados de la Presidenta de México para atender esta problemática, anunciaron finalmente que industriales, comercializadores y bodegueros, quienes firmaron “de manera formal y por escrito su compromiso de compra a futuro, que en total representa más del 70 por ciento del total de la producción del maíz de este año, que se estima será de 4 millones de toneladas”

En esta reunión estuvo presente el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Leonel Cota Montaño, así como 25 comercializadores que se comprometieron a adquirir la producción. Firmas tan importantes como Maseca, Minsa y Harimasa (un millón 100 mil toneladas); Sukarne (450 mil toneladas); Grupo Patrón (300 mil toneladas); Agroservicios a Productores del Valle (200 mil toneladas); Bachoco (160 mil toneladas), entre otras, signaron el compromiso.

Rocha Moya indicó que “esta es una reunión inédita. Siempre he dicho que quiero terminar mi gobierno armando una estrategia de futuro en materia de comercialización de los granos, ya no solamente del maíz”.

Por ello, el mandatario estatal agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber logrado este acuerdo, al que se comprometió hace apenas 15 días durante su visita a Culiacán.

Cota Montaño señaló que éste es un paso en el compromiso de la Presidenta de la República para crear un Sistema Nacional de Ordenamiento del Mercado de maíz y otros granos.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia y la ex presidenta del Módulo de Riego Santa Rosa, Marina Baca Martínez señalaron que con esto las cosechas van a poder salir al mercado.