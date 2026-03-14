Atienden derrumbe en carretera entre Tecpatán y Mezcalapa, Chiapas

Autoridades de Chiapas atendieron un derrumbe registrado en la carretera que conecta los municipios de Tecpatán y Mezcalapa, luego de que las fuertes lluvias provocaran el deslave de tierra y rocas que obstruyó la circulación en esta vía.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió tras las intensas precipitaciones registradas en la región. Estas lluvias ocasionaron el deslave de un talud sobre el tramo carretero que comunica a Tecpán con Mezcalapa, específicamente a la altura de la comunidad Yomono, lo que bloqueó parcialmente el paso vehicular.

Ante esta situación, elementos de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo informaron que personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar las acciones necesarias para liberar la vía.

El derrumbe provocó la acumulación de tierra, piedras y otros escombros sobre la carretera, lo que impidió el tránsito de vehículos por varias horas. Debido a esto, las autoridades pidieron a los automovilistas circular con precaución en la zona y atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Para restablecer la circulación, durante las primeras horas del viernes comenzaron los trabajos de limpieza y retiro de materiales con el apoyo de maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora. Las labores se enfocaron en retirar el lodo y las rocas que quedaron sobre el pavimento para permitir nuevamente el paso seguro a los conductores.

Autoridades estatales señalaron que las tareas se realizan de forma coordinada entre diferentes niveles de gobierno con el objetivo de brindar una atención rápida a la población y evitar riesgos para quienes transitan por esta ruta. También se busca restablecer completamente la circulación lo antes posible.

De acuerdo con los primeros reportes, el derrumbe no dejó personas lesionadas ni daños a vehículos, aunque sí ocasionó afectaciones temporales en la movilidad de quienes utilizan esta carretera para trasladarse entre comunidades de la región.

La vía afectada conecta diversas localidades de la zona y es utilizada por habitantes para trasladarse hacia comunidades cercanas y otros municipios del estado, por lo que su liberación resulta importante para las actividades cotidianas de la población.

Los trabajos de limpieza y supervisión continuarán hasta garantizar que el tramo carretero entre Tecpatán y Mezcalapa se encuentre en condiciones seguras para el tránsito de vehículos.

Autoridades de Chiapas atendieron un derrumbe registrado en la carretera que conecta los municipios de Tecpatán y Mezcalapa, luego de que las fuertes lluvias provocaran el deslave de tierra y rocas que obstruyó la circulación en esta vía.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió tras las intensas precipitaciones registradas en la región. Estas lluvias ocasionaron el deslave de un talud sobre el tramo carretero que comunica a Tecpán con Mezcalapa, específicamente a la altura de la comunidad Yomono, lo que bloqueó parcialmente el paso vehicular.

Ante esta situación, elementos de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo informaron que personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar las acciones necesarias para liberar la vía.

El derrumbe provocó la acumulación de tierra, piedras y otros escombros sobre la carretera, lo que impidió el tránsito de vehículos por varias horas. Debido a esto, las autoridades pidieron a los automovilistas circular con precaución en la zona y atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Para restablecer la circulación, durante las primeras horas del viernes comenzaron los trabajos de limpieza y retiro de materiales con el apoyo de maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora. Las labores se enfocaron en retirar el lodo y las rocas que quedaron sobre el pavimento para permitir nuevamente el paso seguro a los conductores.

Autoridades estatales señalaron que las tareas se realizan de forma coordinada entre diferentes niveles de gobierno con el objetivo de brindar una atención rápida a la población y evitar riesgos para quienes transitan por esta ruta. También se busca restablecer completamente la circulación lo antes posible.

De acuerdo con los primeros reportes, el derrumbe no dejó personas lesionadas ni daños a vehículos, aunque sí ocasionó afectaciones temporales en la movilidad de quienes utilizan esta carretera para trasladarse entre comunidades de la región.

La vía afectada conecta diversas localidades de la zona y es utilizada por habitantes para trasladarse hacia comunidades cercanas y otros municipios del estado, por lo que su liberación resulta importante para las actividades cotidianas de la población. Los trabajos de limpieza y supervisión continuarán hasta garantizar que el tramo carretero entre Tecpatán y Mezcalapa se encuentre en condiciones seguras para el tránsito de vehículos.