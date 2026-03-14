Baja California reafirma liderazgo nacional en la industria de dispositivos médicos

El Gobierno de Baja California destacó que la entidad continúa consolidándose como líder nacional en la industria de dispositivos médicos, un sector que representa una de las principales actividades económicas del estado y que impulsa el desarrollo industrial y la generación de empleo.

Durante el Encuentro Nacional de Proveeduría para la Industria de Dispositivos Médicos, autoridades estatales señalaron que Baja California concentra más del 70 por ciento de las exportaciones de dispositivos médicos de todo el país, lo que posiciona al estado como uno de los principales centros de producción y exportación de este sector a nivel nacional.

En el evento participó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien destacó que la industria de dispositivos médicos se ha convertido en un motor clave para el crecimiento económico de la entidad y para el fortalecimiento del comercio internacional de México.

La mandataria estatal explicó que actualmente existen cerca de 100 establecimientos dedicados a la manufactura de dispositivos médicos en el estado, los cuales generan más de 100 mil empleos directos, principalmente en la ciudad de Tijuana, donde se concentra gran parte de esta actividad industrial.

Estos centros de producción fabrican diversos productos médicos que posteriormente se exportan a distintos países, especialmente a Estados Unidos. Entre los artículos que se elaboran se encuentran instrumentos médicos, equipos hospitalarios y componentes especializados utilizados en tratamientos y procedimientos de salud.

El Encuentro Nacional de Proveeduría reunió a empresas fabricantes, proveedores, autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones del sector, con el objetivo de fortalecer la cadena de suministro de esta industria y generar nuevas oportunidades de colaboración entre las compañías participantes.

Durante el evento también se resaltó la importancia de fortalecer la proveeduría nacional, ya que esto permite que más empresas mexicanas participen en la producción de componentes y servicios necesarios para la industria de dispositivos médicos. De esta forma se busca consolidar una cadena de suministro más sólida y competitiva.

Asimismo, autoridades federales señalaron que el comercio internacional representa una ventaja para el sector, ya que una gran parte de los productos que México exporta a Estados Unidos y Canadá no enfrenta aranceles, lo que facilita la comercialización y competitividad de la industria mexicana en el mercado global.

La gobernadora destacó que el crecimiento de esta industria también ha sido posible gracias al talento especializado que existe en Baja California, así como a la experiencia acumulada por empresas que durante años han desarrollado tecnología y procesos avanzados de manufactura.

Además, señaló que el gobierno estatal continuará impulsando políticas que fortalezcan sectores estratégicos como el de dispositivos médicos, ya que generan empleo, atraen inversiones y contribuyen al desarrollo económico del estado.