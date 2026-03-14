Gobierno de Coahuila impulsa aprendizaje de Lengua de Señas Mexicana para promover inclusión

El Gobierno del Estado de Coahula, llevó a cabo la entrega de constancias a participantes del Concurso-Taller de Lengua de Señas Mexicana, una iniciativa que busca acercar esta forma de comunicación a la ciudadanía y fomentar una sociedad más incluyente con personas que cuenten con discapacidad auditiva.

La ceremonia fue encabezada por Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del estado, quien destacó la importancia de generar espacios de capacitación que permitan a más personas aprender herramientas básicas para comunicarse con la comunidad sorda.

El curso fue organizado a través de la Dirección para promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación y tuvo como objetivo brindar conocimientos teóricos y prácticos sobre Lengua de Señas Mexicana. De esta manera, las y los participantes pudieron desarrollar habilidades básicas de comunicación con personas con discapacidad auditiva, contribuyendo a fortalecer el respeto a sus derechos y su inclusión en la vida social.

La capacitación se realizó en el auditorio de la Fiscalía General del Estado, donde se impartieron cuatro sesiones de tres horas cada una, acumulando un total de 12 horas de formación. Durante este periodo, los asistentes aprendieron aspectos fundamentales de la comunicación en lengua de señas, expresiones básicas y elementos clave para interactuar con personas sordas en distintos entornos.

Durante su mensaje, Martínez y Morales señaló que la realización de este curso representa un paso importante para avanzar hacia una sociedad más empática e incluyente. “Es una tarde muy especial. Estamos haciendo historia, están haciendo historia ustedes”, expresó al dirigirse a las personas que participaron en la capacitación.

El funcionario explicó que esta es la primera ocasión en que el curso se abre al público en general, ya que anteriormente se impartía únicamente a servidoras y servidores públicos de dependencias estatales y municipales que brindan atención directa a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la respuesta de la población superó las expectativas, pues el curso logró llenarse en pocos días pese a contar con poca difusión. Según indicó, este interés refleja el compromiso social de la ciudadanía y el deseo de muchas personas por aprender herramientas que permitan construir comunidades más inclusivas.

Entre los participantes hubo personas de diferentes edades, quienes decidieron inscribirse motivadas por familiares, amistades, alumnos o vecinos con discapacidad auditiva, así como por el interés personal de aprender una nueva forma de comunicación que contribuya a mejorar la convivencia y la comprensión entre la población.

En el evento también estuvieron presentes Martha Garay Cadena, en representación del alcalde Javier Díaz; Luciana Sánchez Arriaga, en representación de Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila; y Fernanda Copola, en representación del programa MEJORA Coahuila.

Durante la ceremonia también se transmitió un mensaje del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien felicitó a las personas que participaron en la capacitación y reconoció su compromiso con la inclusión social.