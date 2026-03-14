Sistema Meteorológico Nacional informa sobre vientos fuertes, altas temperaturas y lluvias en el país

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) dio a conocer información sobre distintos fenómenos climáticos que se presentan en el territorio mexicano, entre ellos vientos fuertes, altas temperatiras y reportes de lluvias en diversas regiones del país. Estos reportes permiten a las autoridades y a la población a conocer las condiciones metereológicas y tomar precaución.

Pronóstico de Vientos

De acuerdo con el organismo, los vientos fuertes son uno de los fenómenos que se registran con frecuencia en distintas zonas de México. Estos pueden presentarse con rachas que alcanzan velocidades importantes, capaces de provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios o generar tolvaneras que reducen la visibilidad en carreteras. Por ello, el SMN recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y atender las indicaciones de Protección Civil.

Se presentaran vientos de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, disminuyendo por la tarde: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas

En varias regiones, principalmente en el norte y noroeste de México, se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas, que en algunos casos superan los 40 grados Celsius. Estados como Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua suelen registrar algunos de los valores más altos durante las temporadas de calor.

Las autoridades meteorológicas señalan que estas altas temperaturas pueden generar condiciones de calor extremo, por lo que recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones especiales con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Pronóstico de lluvias

De acuerdo con los reportes del SMN, algunas lluvias pueden registrarse en estados del centro, sur y sureste del país, mientras que en otras regiones las precipitaciones son más aisladas. Estas lluvias, en ocasiones, pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento o granizo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Las autoridades también advierten que las lluvias intensas pueden provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves o el aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que es importante que la población se mantenga informada sobre los pronósticos y avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.