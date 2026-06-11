CONCAFÉ 2026 impulsa riqueza, bienestar y transformación cafetera en Puebla

CONCAFÉ 2026 Alejandro Armenta Mier (Especial)

La Convención Nacional de Café (CONCAFÉ) 2026 arrancó este jueves en la ciudad de Puebla con la participación de más de 2 mil productoras y productores de todo el país, en un encuentro que busca fortalecer la innovación, la comercialización y el desarrollo sustentable de la cafeticultura mexicana.

El evento, se llevará a cabo del 11 al 14 de junio en el Centro de Convenciones de Puebla y reúne a representantes del sector productivo, autoridades, especialistas y compradores nacionales e internacionales para analizar los retos y oportunidades que enfrenta la industria, desde el cambio climático hasta las nuevas tendencias de consumo.

Durante la inauguración, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la producción de café es una herramienta clave para combatir la pobreza y la marginación, al generar empleo y oportunidades para miles de familias rurales. Señaló que el fortalecimiento del sector también contribuye al desarrollo económico regional y a preservar la identidad de las comunidades cafetaleras.

El mandatario resaltó además los avances del proyecto Café Puebla, Cinco de Mayo, que a un año de su lanzamiento ya cuenta con cuatro nuevas variedades de café soluble, una estrategia que, afirmó, no busca competir con las más de 300 marcas locales existentes, sino impulsar su crecimiento y facilitar su llegada a nuevos mercados.

Puebla presenta el segundo lote de Café Puebla, Cinco de Mayo

En el marco de la convención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano Pérez, anunció que ya está listo el segundo lote comercial de Café Puebla, Cinco de Mayo, para el cual se logró el acopio de 38 toneladas de café pergamino de alta calidad.

De esta producción se obtendrán alrededor de 28 toneladas de café verde, suficientes para elaborar 50 mil frascos y 20 mil bolsas de café soluble, además de una línea de microlotes especiales con sabores de vainilla, canela, chocolate y cardamomo, diseñada para abrir oportunidades en mercados internacionales.

La funcionaria destacó que Puebla ocupa actualmente el tercer lugar nacional en producción de café, con 71 mil hectáreas cultivadas en 54 municipios y una producción anual cercana a las 225 mil toneladas de café cereza. Además, el estado lidera el rendimiento por superficie y aproximadamente el 70 por ciento de sus productores pertenece a pueblos originarios, lo que convierte a la actividad en un motor de desarrollo comunitario y cultural.

CONCAFÉ 2026 (Especial)

Innovación, negocios y promoción del café mexicano

CONCAFÉ 2026 contempla una agenda de actividades orientadas a fortalecer toda la cadena productiva. Durante los cuatro días del encuentro se desarrollarán conversatorios sobre compra pública, experiencias exitosas de otros estados productores, mesas de negocios con compradores nacionales e internacionales, exhibiciones de maquinaria, talleres especializados y actividades culturales.

También se llevarán a cabo el certamen Calidad en Taza Puebla 2026, el concurso Sabor a México y el Campeonato Nacional de Baristas, con el objetivo de impulsar la calidad, la profesionalización y la promoción del café mexicano de especialidad.

Ana Laura Altamirano señaló que la convención busca construir una visión conjunta para el futuro de la cafeticultura nacional frente a desafíos como la volatilidad de los mercados internacionales y los efectos del cambio climático, al tiempo que llamó a fortalecer la unidad del sector y a convertir a las y los mexicanos en los principales promotores del café producido en el país.

La cafeticultura, una actividad con impacto social

Durante la inauguración, la productora Berenice Ortega Contreras destacó que el café es mucho más que un cultivo, pues representa una forma de vida transmitida de generación en generación, donde las mujeres desempeñan un papel fundamental en la siembra, cosecha, selección y transformación del grano.

Asimismo, productores y asistentes provenientes de estados como Puebla, Oaxaca y Veracruz coincidieron en que CONCAFÉ se ha convertido en una plataforma para fortalecer la comercialización, abrir espacios a las marcas nacionales y promover procesos productivos sustentables que favorezcan la economía local.

Con este encuentro, el Gobierno de Puebla refrendó su compromiso con la cadena cafetalera y consolidó a la entidad como uno de los principales referentes nacionales en la transformación, promoción y comercialización del café mexicano.