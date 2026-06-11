SICT amplía jornada en Hidalgo para la licencia federal

SICT

Con la finalidad de agilizar los procesos administrativos y brindar más facilidades a los ciudadanos que forman parte del sector transporte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la Jornada de Medicina Preventiva en el Transporte en el estado de Hidalgo, busca que los operadores, conductores y auxiliares del transporte federal realicen los trámites necesarios para la obtención o renovación de su licencia federal.

La estrategia tendrá una vigencia del 15 al 30 de junio de 2026 en la Unidad Médica de Pachuca, ubicada en el Centro SICT Hidalgo, donde se ofrecerán condiciones especiales para la práctica del Examen Psicofísico Integral (EPI), requisito indispensable para la expedición, revalidación o revaloración de este documento.

La dependencia destacó que esta ampliación buscará atender la demanda de personal del sector transporte y contribuir a que más trabajadores regularicen su situación, fortaleciendo así la seguridad y el cumplimiento de la normatividad vigente en las carreteras y sistemas de transporte del país.

Durante este teimpo, la atención se brindará de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas, excepto en días inhábiles, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios médicos y administrativos requeridos para la obtención de la licencia federal.

La medida fue formalizada mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual entrará en vigor el próximo 12 de junio. Con esta acción, la SICT reafirma su compromiso de acercar servicios a los trabajadores del transporte y promover procesos más ágiles que favorezcan la continuidad de sus actividades laborales bajo los estándares de seguridad establecidos.