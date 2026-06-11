Tamaulipas sumará más de 2,500 MW con seis nuevos parques eólicos

Plantas eolicas

Tamaulipas fortalecerá su papel como uno de los principales polos de energías limpias del país con la construcción de seis nuevos parques eólicos que añadirán 2 mil 532 megawatts (MW) a la capacidad instalada del estado, como resultado de la Convocatoria para Esquemas de Desarrollo Mixto para la región Noreste, impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener).

De acuerdo con autoridades estatales, los nuevos proyectos se desarrollarán en los municipios de Casas, Méndez, Reynosa y Matamoros, consolidando a la entidad como una de las más importantes en generación de energía renovable a nivel nacional.

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, y el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, informaron que esta expansión responde a una estrategia de desarrollo sostenible que busca aprovechar el potencial eólico de la región.

“Estos resultados posicionan a Tamaulipas como uno de los principales referentes nacionales en energías renovables y reflejan el compromiso del gobierno estatal con el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y la protección del medio ambiente”, señaló Rendón Mares.

Seis proyectos en cuatro municipios

Según la información presentada, el municipio de Méndez albergará dos de los nuevos parques: Montecristo, con una capacidad proyectada de 510 MW, y El Guajillo, con 460 MW.

En Reynosa se construirán los proyectos Santa Gertrudis, con 503 MW, y Delaro, que aportará 175 MW. Por su parte, Matamoros recibirá el parque Energeo Los Molinos, con una capacidad de 171 MW.

El proyecto de mayor tamaño será El Chorro, que se instalará en el municipio de Casas y contará con una capacidad de 705 MW, convirtiéndose en el parque eólico más grande de esta nueva etapa de expansión.

En conjunto, estas seis obras incrementarán de manera significativa la infraestructura energética del estado y fortalecerán la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional.

Buscan que Tamaulipas sea líder nacional en energía eólica

Las autoridades estatales señalaron que las obras de construcción están previstas para iniciar a principios de 2027, con la meta de concluir entre diciembre de 2028 y los primeros meses de 2029.

Actualmente, Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en generación de energía eólica, con 13 parques en operación ubicados en los municipios de Llera, Güémez y Reynosa, los cuales suman una capacidad instalada de mil 733.7 MW, equivalente al 20.2 por ciento de la capacidad eólica del país.

Con la entrada en operación de los seis nuevos proyectos, el estado podría superar a otras entidades y colocarse como el principal generador de energía eólica en México, fortaleciendo además la atracción de inversiones y el desarrollo de infraestructura vinculada a la transición energética.

Especialistas destacan que este tipo de proyectos no solo contribuyen a diversificar las fuentes de generación eléctrica, sino que también impulsan la creación de empleos, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico regional, al tiempo que favorecen la reducción de emisiones contaminantes y el aprovechamiento de recursos naturales renovables.