Obras del Museo Casa Diego Rivera llegarán a exposición internacional en Roma

Mural de Diego Rivera

La Secretaría de Cultura de Guanajuato anunció que participará en la exposición internacional “Diego Rivera y la construcción del arte moderno en México en el siglo XX”, que se exhibirá del 19 de junio al 13 de diciembre del año en curso, en los Museos Capitolinos - Villa Caffarelli, en Roma, Italia. La muestra reunirá más de 140 obras de Diego Rivera y de artistas fundamentales para la construcción de la modernidad artística mexicana, entre ellos José María Velasco, Dr. Atl, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, Rufino Tamayo y Carlos Mérida.

La dependencia estatal informó que este proyecto surgió a partir de una invitación realizada por los Museos Capitolinos, en reconocimiento a la importancia del acervo que resguarda el Museo Casa Diego Rivera y a su labor en la conservación y difusión del patrimonio cultural del país.

Como parte de esta colaboración, piezas de la Colección Marte R. Gómez, bajo custodia del Museo Casa Diego Rivera, integrarán el recorrido curatorial de la exposición, que analiza la influencia del muralista guanajuatense en la construcción de la modernidad artística del país y en la consolidación de una identidad cultural con proyección internacional.

Las autoridades estatales explicaron que la exhibición abordará la manera en que diversos creadores mexicanos dialogaron con corrientes artísticas internacionales para desarrollar un lenguaje propio ligado a las raíces culturales del país y a los ideales surgidos tras la Revolución Mexicana.

La muestra cuenta con la curaduría de Miguel Fernández Félix y Alberto González Torres y se presentará en una de las sedes museísticas más importantes de Europa, con el objetivo de acercar al público internacional a la riqueza y diversidad del arte mexicano del siglo XX.

La Secretaría de Cultura Estatal resaltó que esta colaboración fortalece la presencia cultural del país en el extranjero y refrenda el papel de Guanajuato como una entidad relevante en la conservación, investigación y difusión del patrimonio artístico nacional.

La Crónica de Hoy 2026