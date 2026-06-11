Dejan corona fúnebre en domicilio de diputada del PRI en Sinaloa

Corona fúnebre fuera del domicilio de la diputada del PRI en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela (@LSofiaDim/x)

Paola Gárate Valenzuela, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, denunció que recibió una corona fúnebre la noche del miércoles en su domicilio, en Culiacán.

“Entiendo el miedo que le da a mi familia, que le da a mis amigos, que le da a mi equipo, a la gente que me conoce”, subrayó Gárate en una declaración ante los medios de comunicación sobre el suceso que ya está siendo investigando por las autoridades.

Según medios locales, la corna fúnebre fue colocada por desconocidos en la puerta de su domicilio, donde se encontraba Gárate Valenzuela en el momento de los hechos.

La diputada explicó que, tras lo sucedido, a su domicilio llegaron agentes y policías de investigación para recabar datos y levantar su declaración, así como una patrulla de vigilancia que todavía permanece en el lugar.

“Pediría a la fiscalía que se investigue por una línea política esta situación. Quiero en la mayor medida continuar la verdad con mis compromisos, con mi responsabilidad”, agregó.

La política sinaloense insistió en que “no está dispuesta a bajar la voz por miedo”, al tiempo que reconoció que luchar por la “seguridad que anhelamos” va a implicar un “riesgo” porque “incomoda al poder”.

Gárate fue secuestrada por hombres armados durante varias horas en 2021 antes de la elección de Rubén Rocha Moya.