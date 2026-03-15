Realizan clase masiva de karate para mujeres en Puebla

Cientos de mujeres, niñas y jóvenes se dieron cita en la clase masiva de karate dirgida a mujeres por el Día Internacional de la Mujer, organizada por el Gobierno de Puebla y coordinada por la Secretaría de las Mujeres de la entidad.

El objetivo de la actividad fue que las asistentes reforzarán habilidades físicas y emocionales en un ambiente de solidaridad y aprendizaje colectivo; la sesión incluyó ejercicios de calentamiento y la práctica de técnicas básicas de karate, disciplina que fortalece la condición física, promueve la disciplina, el autocontrol y la confianza personal.

La titular de la Secretaría de las Mujeres en el estado, Yadira Lira Navarro, destacó que generar espacios de encuentro y capacitación para las mujeres permite fortalecer redes de apoyo y promover entornos más seguros. Señaló que la unión entre mujeres es un elemento clave para avanzar en la prevención de la violencia y fortalecer su autonomía.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla (SECIHTI), Miryam Aquino Mena, resaltó que el impulso al deporte forma parte de una estrategia para mejorar la salud, fomentar valores y promover el desarrollo integral de la población. Subrayó que cuando las mujeres fortalecen sus capacidades, también contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades.

Leonila Parra, representante de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el tejido social y generar espacios de aprendizaje que ayudan a prevenir situaciones de violencia.

A la jornada se sumaron representantes de dependencias estatales, integrantes del Sistema Estatal DIF Puebla (SEDIF), diputadas locales, participantes de los Centros LIBRE – Casas Carmen Serdán, así como especialistas y deportistas que acompañaron las actividades.