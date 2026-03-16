Programa alimentario de huevo y leche llega a más comunidades rurales de Coahuila

El programa alimentario de entrega de huevo y leche continúa llegando a comunidades rurales del estado de Coahuila con el objetivo de fortalecer la alimentación de las familias que habitan en ejidos y localidades alejadas de las zonas urbanas.

De acuerdo con autoridades estatales, esta estrategia social actualmente beneficia a más de 850 ejidos en distintas regiones del estado, donde brigadas realizan recorridos constantes para entregar directamente los apoyos alimentarios a los habitantes.

En el caso del municipio de Saltillo, el programa ya llega a 98 comunidades rurales, donde se han organizado jornadas de distribución para garantizar que las familias reciban estos productos básicos como parte de las acciones de apoyo social.

Durante una de las jornadas más recientes se visitaron los ejidos Presa de los Muchachos, Nuevo Gómez Farías, San Francisco y Las Mangas. En estas comunidades, habitantes recibieron paquetes de huevo y leche, productos que forman parte de la estrategia alimentaria que impulsa el gobierno estatal.

El coordinador del programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, explicó que estas acciones responden a la instrucción del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, de mantener presencia permanente en las comunidades rurales del estado.

El funcionario señaló que uno de los objetivos principales del programa es acercar apoyos directamente a las familias que viven en zonas alejadas, donde en muchos casos el acceso a servicios o productos puede ser más complicado.

“Por instrucciones de nuestro gobernador Manolo Jiménez seguimos recorriendo cada rincón del estado para llevar apoyos directamente a las familias. Este programa alimentario está llegando a más de 850 ejidos en Coahuila y en Saltillo ya estamos presentes en 98 comunidades rurales, escuchando y atendiendo a la gente”, comentó.

El coordinador también destacó que los recorridos continuarán en diferentes regiones del estado para asegurar que más familias puedan beneficiarse de este apoyo alimentario.

Habitantes de los ejidos visitados señalaron que estos programas representan un apoyo importante para las familias de las comunidades rurales, ya que ayudan a complementar la alimentación en los hogares.

Las brigadas del programa alimentario continúan realizando entregas en diferentes puntos del estado, como parte de una estrategia que busca mejorar las condiciones de vida de quienes viven en zonas rurales.