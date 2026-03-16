Rocha Moya toma protesta al general Sinuhé Téllez como nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó protesta al general brigadier Sinuhé Téllez López como nuevo secretario de Seguridad Pública del estado, en un acto realizado en la ciudad de Culiacán.

El nombramiento del nuevo funcionario se realizó tras la propuesta del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien planteó al mandatario estatal la designación del general Téllez López para ocupar este cargo dentro del gobierno estatal.

Durante el evento, el gobernador Rocha Moya destacó la coordinación que se mantiene entre las diferentes instituciones de seguridad y agradeció el trabajo realizado por el anterior secretario de Seguridad Pública, el general Óscar Rentería Schazarino, quien se reincorporó a sus funciones dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El mandatario estatal señaló que durante la gestión del general Schazarino se mantuvo una estrecha coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad, lo que permitió fortalecer las acciones en materia de seguridad en la entidad.

“Trabajamos muy bien con el general Schazarino, nos apoyó mucho en la coordinación entre todas las fuerzas”, expresó el gobernador durante la ceremonia.

El nuevo secretario de Seguridad Pública cuenta con amplia experiencia dentro de las Fuerzas Armadas. Antes de asumir este cargo se desempeñó como comandante del 110 Batallón de Infantería, con sede en el municipio de San Ignacio.

Además, tiene conocimiento previo del estado, ya que entre 2005 y 2008 fue jefe de cuartel de la Novena Zona Militar, ubicada en Culiacán.

Durante su primer mensaje como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el general Téllez López agradeció la confianza del gobernador y aseguró que trabajará para fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad.

El nuevo funcionario indicó que en una primera etapa realizará un diagnóstico sobre la situación actual de la dependencia con el fin de identificar áreas de oportunidad y reforzar las acciones que permitan mejorar la seguridad en el estado.

“Tengo la confianza de que con la cooperación de todas las instituciones de seguridad vamos a salir adelante para lograr un estado más seguro y próspero”, señaló.

El evento también contó con la presencia del comandante de la Tercera Región Militar, Héctor Ávila Alcocer, quien destacó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las fuerzas armadas para avanzar en la estrategia de seguridad.

Asimismo, asistieron autoridades militares, navales y civiles, entre ellas el comandante de la Novena Zona Militar, Santos Gerardo Soto; el representante de la Cuarta Región Naval, el capitán de navío Francisco Baltazar Aragón; el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, Julices Julián Tadeo González Calzada; y la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

El general Sinuhé Téllez López cuenta con 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas y posee una licenciatura en Administración Militar, así como maestrías en Dirección Estratégica y Seguridad Nacional.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos dentro del Ejército mexicano, entre ellos comandante de sección en el 33 Batallón de Infantería en Torreón, comandante de compañía en el 53 Batallón de Infantería en Zacatecas y segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería en el Estado de México.