Baja California lidera la generación de empleo formal en México durante 2026

Baja California se colocó como el estado con mayor generación de empleo formal en el país durante el primer semestre de 2026, al registrar 76 mil 48 nuevos puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la gobernadora Marina del Pila Ávila Olmeda.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno del Estado, al cierre de junio Baja California alcanzó un total de un millón 70 mil 951 trabajadores asegurados ante el IMSS, lo que representa el mayor crecimiento de empleo formal a nivel nacional en lo que va del año.

La mandataria estatal destacó que estos resultados reflejan la confianza invirtiendo en la entidad, así como el trabajo coordinado entre el gobierno, la iniciativa privada y los distitnos sectores productivos para fortalecer la economía y genrar nuevas oportunidades laborales.

Marina del Pilar señaló que la creación de empleos formales permite que más personas tengan acceso a aseguridad social, prestaciones laborales y mejores condiciones para ellas y sus familias, por lo que aseguró que su administración continuarpa impulsando acciones para atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico del estado.

La gobernadora explicó que Baja California mantiene un papel estratégico para el desarrollo económico del país debido a su ubicación fronteriza, su actividad industrial y manufacturera, además de su cercanía con Estados Unidos, factores que continúan favoreciendo la llegada de nuevas empresas y la expansión de las ya establecidas.

El reporte también indica que los registros del IMSS muestran una estabilidad en el mercado laboral de la entidad, lo que ha permitido que Baja California encabece la lista nacional en generación de empleo formal durante los primeros seis meses del año.

La administración estatal señaló que continuará promoviendo políticas públicas enfocadas en fortalecer el desarrollo económico, facilitar la instalación de nuevas inversiones y generar condiciones que permitan mantener el crecimiento del empleo formal en los próximos meses.

Asimismo, destacó que la coordinación entre autoridades, empresarios y trabajadores ha sido fundamental para consolidar un ambiente favorable para la inversión, lo que se ha reflejado en la apertura de nuevas oportunidades laborales en distintos sectores productivos.

El Gobierno de Baja California consideró que estos resultados representan un beneficio para miles de familias que ahora cuentan con un empleo formal y acceso a servicios de salud, ahorro para el retiro y demás prestaciones establecidas por la ley.