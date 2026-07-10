Vinculan a proceso a alcaldesa de Tenancingo por presunta simulación de secuestro

Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Nancy “N”, presidenta municipal de Tenancingo, por su presunta participación en el delito de simulación de secuestro. La alcaldesa enfrentará el proceso en libertad mientras continúan las investigaciones.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados de Tenancingo y se prolongó por casi 11 horas. A petición de la defensa de la edil, el procedimiento se realizó de manera privada, por lo que tanto el público como los representantes de los medios de comunicación tuvieron que abandonar la sala.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la investigación señala que el supuesto secuestro de la alcaldesa habría sido planeado desde febrero de este año con el objetivo de justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.

Las autoridades sostienen que en la planeación del supuesto autosecuestro también habrían participado el esposo de la presidenta municipal, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”, quienes permanecen prófugos. Además, otras tres personas fueron detenidas previamente y ya enfrentan procesos penales por su presunta participación en los hechos.

Según las indagatorias, el plan consistía en exigir un rescate de 40 millones de pesos que saldría de las arcas municipales para cubrir el supuesto faltante de recursos públicos. La Fiscalía afirma que, al complicarse el desarrollo del plan por el despliegue de las autoridades, los involucrados decidieron abandonar a la alcaldesa en un paraje para que fingiera haber escapado de sus captores.

Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de habitantes de Tenancingo se manifestaron afuera de los juzgados para exigir la renuncia de la presidenta municipal. Los inconformes denunciaron presuntos abusos de autoridad y expresaron su rechazo a la continuidad de Nancy “N” al frente del gobierno municipal.

Pese a la resolución judicial, el juez determinó que la alcaldesa podrá continuar su proceso en libertad, aunque deberá cumplir con las medidas cautelares que le sean impuestas durante el desarrollo del caso.

Por su parte, Nancy “N” ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que no simuló su secuestro. La edil ha asegurado que el proceso tiene un trasfondo político y afirmó que las autoridades ministeriales manipularon parte de la información contenida en su declaración. También solicitó que se realicen auditorías para demostrar el estado de las finanzas municipales.

Este caso ha generado una amplia atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y a que involucra a una presidenta municipal en funciones. La Fiscalía mexiquense informó que continuará con las investigaciones para ubicar a los demás presuntos implicados y reunir más elementos que permitan esclarecer los hechos.