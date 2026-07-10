Javier Lamarque mantiene reunión con agricultores y ganaderos en Hermosillo

Javier Lamarque

Javier Lamarque, alcalde con licencia de Cajeme, Sonora, mantuvo un encuentro de diálogo con agricultores y ganaderos en Hermosillo al reconocerlos como sectores fundamentales para la economía, identidad y desarrollo del estado.

En su búsqueda por la coordinación estatal de Morena rumbo a los comicios del 2027, destacó que escuchar al campo es escuchar a quienes trabajan todos los días para producir, sostener comunidades y aportar al bienestar del estado.

Mediante sus redes sociales destacó que seguirá en la construcción de una ruta territorial con unidad, respeto y diálogo con todos los sectores.

En la capital sonorense, Lamarque también acudió a un evento con militantes de Morena para celebrar los 12 años de creación del partido oficialista.

“Ser parte de esta historia desde sus inicios me llena de gratitud y compromiso para seguir defendiendo la transformación con unidad, honestidad y principios”, destacó.