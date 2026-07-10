CFE fortalece coordinación con Veracruz para mejorar el servicio eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno de Veracruz reforzaron su coordinación para mejorar la atención del servicio eléctrico en la entidad, como parte de la estrategia nacional impulsada para modernizar la infraestructura y responder con mayor rapidez a las necesidades de la población.

Durante la reunión denominada “CFE Conectada Contigo”, encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, autoridades federales, estatales y municipales revisaron los principales proyectos para fortalecer la red eléctrica en diferentes regiones del estado.

El encuentro forma parte de la estrategia nacional de la Comisión Federal de Electricidad para homologar los mecanismos de atención y fortalecer la comunicación con los gobiernos estatales, con el propósito de ofrecer un servicio más eficiente y confiable a los usuarios.

Durante la reunión se informó que diversos municipios veracruzanos recibirán obras para modernizar la infraestructura eléctrica, incluyendo la sustitución de postes, transformadores, aisladores y otros equipos que permitirán mejorar la distribución de energía y reducir las fallas en el suministro.

Uno de los municipios beneficiados será Coatzacoalcos, donde se realizarán más de mil acciones de infraestructura para fortalecer la red eléctrica. Entre los trabajos contemplados se encuentran la instalación de nuevos postes, transformadores, cortacircuitos y aisladores, con el objetivo de incrementar la capacidad del sistema y brindar un servicio más estable a la población.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, destacó que la coordinación permanente con los gobiernos estatales permite atender de manera más rápida las necesidades de cada región y planear inversiones que respondan al crecimiento de las ciudades y a la demanda de energía eléctrica.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle reconoció la importancia de trabajar de manera conjunta con la empresa pública para fortalecer la infraestructura eléctrica de Veracruz y garantizar un servicio de mayor calidad para las familias, comercios e industrias del estado.

Las autoridades explicaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional, mejorar la confiabilidad del suministro y responder al crecimiento económico y poblacional que registra el país. También buscan reducir interrupciones en el servicio y aumentar la capacidad de distribución de energía.

La CFE señaló que continuará trabajando con los gobiernos estatales mediante mesas de coordinación para identificar las principales necesidades de infraestructura eléctrica y dar seguimiento a los proyectos prioritarios en cada entidad.