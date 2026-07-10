Liderazgos de distintos sectores se suman al proyecto de Beatriz Mojica en Guerrero

Representantes de los sectores político, social, empresarial, deportivo y turístico expresaron su respaldo a Beatriz Mojica Morga durante un encuentro realizado en Acapulco, donde destacaron su trayectoria política, el trabajo territorial que ha desarrollado y su compromiso con el estado de Guerrero.

Durante la reunión, los nuevos integrantes coincidieron en que Beatriz Mojica representa un liderazgo cercano a la ciudadanía, con experiencia en la administración pública y una carrera política construida desde la izquierda. Señalaron que su proyecto busca fortalecer la organización social y mantener el contacto directo con la población.

Uno de los principales respaldos fue el de Santos Ramírez Cuevas, exsecretario de Turismo de Guerrero y presidente de la organización Amigos del Turismo. El también promotor del sector turístico informó que una estructura conformada por alrededor de 3 mil 500 personas, distribuidas en 27 colonias y 18 secciones electorales, participará en las asambleas informativas enfocadas en la defensa de la soberanía nacional.

Ramírez Cuevas afirmó que el trabajo de esta estructura estará orientado a informar y promover la participación ciudadana en diferentes regiones, además de fortalecer la organización territorial del movimiento que respalda a Mojica.

Al proyecto también se incorporó Ivet Díaz Baena, excandidata al Senado, exregidora de Taxco y exdirectora de Participación Ciudadana de ese municipio, quien manifestó su interés por continuar impulsando acciones de cercanía con la población y fortalecer los espacios de participación social.

Entre las adhesiones también figura Merced Baldovinos Diego, expresidente municipal de Coyuca de Benítez, quien reconoció la experiencia política de Beatriz Mojica y señaló que su trabajo ha permitido mantener presencia en distintas regiones del estado.

Otro de los perfiles que anunciaron su incorporación fue Mario Adrián Radilla Flores, empresario del sector de telecomunicaciones y promotor de acciones de ayuda humanitaria, quien destacó la importancia de construir proyectos que integren tanto al sector productivo como a la sociedad civil.

Asimismo, Gema Téllez Castillo, fundadora de Morena y exprocuradora de Asuntos Vecinales de Acapulco, expresó su respaldo al considerar que Beatriz Mojica ha mantenido un trabajo constante en favor de las comunidades y de las causas sociales.

A este grupo también se sumó Wenceslao Peláez Herrera, promotor deportivo y presidente de la Liga Premier de Futbol, quien señaló que el impulso al deporte y a la participación de la juventud debe formar parte de los proyectos de desarrollo para Guerrero.

En términos generales, los liderazgos que participaron en el encuentro describieron a Beatriz Mojica como una mujer de territorio, formada políticamente en la izquierda y con una trayectoria basada en el trabajo permanente con la ciudadanía.

Los asistentes coincidieron en que la suma de representantes de distintos sectores fortalecerá las labores de organización e información en el estado, además de ampliar la participación de ciudadanos en las actividades que se realizarán en los próximos meses como parte de las asambleas informativas y de las acciones de organización territorial.