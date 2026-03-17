Antiguo Hospital del Niño en Saltillo se convierte en un centro de atención a la salud mental

Con el objetivo de seguir impulsando programa de salud mental que se impulsa desde el Gobierno de Coahuila, el antiguo Hospital del Niño está siendo rehabilitado, sus espacios se adaptan para transformarse en un centro integral, en donde se atenderá el bienestar psicológico de la ciudadanía.

Esta obra se suma a la serie de acciones, obras y proyectos que realiza el gobierno en beneficio de las y los coahuilenses.

En este espacio se brindará atención de manera cercana, preventiva y comunitaria, donde las personas puedan encontrar acompañamiento antes de que los problemas se vuelvan crisis.

Se planea que en cuestión de meses este centro otorgue servicios de orientación psicológica gratuita y consulta médica, atención psiquiátrica, nutrición, farmacia, telemedicina, medicina preventiva, atención en crisis, acompañamiento emocional, grupos de apoyo y programas de reinserción social.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, señalo que este proyecto se identifica como una unidad que previene, acompaña y promueve la salud mental en la comunidad.

“En Coahuila seguimos fortaleciendo una red de atención más cercana, humana y accesible para todas y todos”, expresó.

También complementan su programa con actividades educativas, culturales y deportivas así como talleres de capacitación para padres, familias y cuidadores.

Funcionará como un punto de vinculación con hospitales, servicios especializados y programas estatales, para que cada persona reciba atención de forma personalizada.