Iniciarán construcción de la planta Mexinol en Topolobampo, Sinaloa el 23 de Abril

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

El próximo 23 de abril se colocará la primera piedra como acto simbólico del arranque de construcción de la planta Mexinol que producirá metanol en el puerto de Topolobampo.

Según las declaraciones del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante la conferencia Semanera, esta obra representa una inversión de más de 3 mil 300 millones de dólares y genera aproximadamente 4 mil 500 empleos directos e indirectos

Declaró que el tema de este proyecto se trató durante la reunión con el Cónsul General de los Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster y dijo que se contempla invitar al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que asista al evento y conozca las otras inversiones extranjeras que se realizarán en Sinaloa.

Otro de los proyectos que se aproximan es la expansión de la cadena Wendy’s, misma que planea abrir un restaurante en Mazatlán.

Respecto al tema de comercialización de productos agrícolas y acuícolas, el gobernador declaró que en una reunión de corte nacional con Ebrard Casaubón se planteó este tema en el marco del interés de las diversas regiones del país para conocer qué sean considerandos ante el comité de negociación del T-MEC y facilitar la exportación de la producción estatal.