Se realiza evaluación reproductiva de sementales caprinos en Jaumave, Tamaulipas

Evaluación caprina en Tamaulipas

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y la Dirección de Fomento Pecuario, realizaron una evaluación reproductiva de sementales caprinos de productores que participan en los grupos de extensionismo pecuario. Esta evaluación tiene el objetivo de mejorar la productividad y la calidad genética del hato caprino en el estado de Tamaulipas.

El director de Extensionismo Pecuario, Eduardo Maraboto Martínez, explicó que esta actividad tiene el propósito de asegurar que los sementales utilizados tengan las características necesarias para garantizar una adecuada eficiencia reproductiva.

Entre las pruebas realizadas se incluye la obtención de una muestra seminal que es analizada en microscopio donde se establecen los parámetros que permiten pronosticar la calidad y eficiencia reproductiva de su contenido. También se realiza una revisión física completa del animal para verificar su estado sanitario.

Estas acciones se desarrollan en comunidades como Plan de Ayala, Independencia y San Juan de Oriente y forman parte del programa de caprinocultura.

Este programa también realiza la técnica conocida como “flushing”, que consiste en proporcionar a las cabras un alimento concentrado de alta calidad energética, con la finalidad de corregir el balance energético negativo que presentan los animales durante la temporada invernal.

El funcionario destaco que estas actividades se realizarán posteriormente en los municipios de Jaumave, Miquihuana, Bustamante y Tula siempre con el objetivo de seguir impulsando el sector ganadero del estado.