Semarnat reporta en avance del 85% en limpieza de Hidrocarburos en playas del Golfo de México

Avance del 85% en limpieza de Hidrocarburos en playas del golfo de México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que los trabajos de contención y limpieza de la zona marítima veracruzana donde se detectó presencia de hidrocarburos han finalizado, por lo que actualmente se avanza en la contención para evitar que se extienda presencia de chapopote hacia otras áreas.

Autoridades reportan un avance general aproximado del 85%, con progresos diferenciados en cada zona y en ésta participan personal de la Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex) para evitar una mayor dispersión del contaminante hacia el litoral.

Personal de Semarnat, Profepa, ASEA y Pemex realizan sobrevuelos en las costas de Tabasco y Veracruz, con el objetivo de evaluar las condiciones del litoral y supervisar los trabajos de limpieza.

En Veracruz, donde las acciones de limpieza iniciaron el 5 de marzo en Playa Barrillas, se han recolectado diversos volúmenes de residuos impregnados con hidrocarburo.

Posteriormente en este mismo estado, las acciones de limpieza continuaron en Playa Linda y Playa Jicacal, y el 13 de marzo en la Laguna del Ostión, donde también se han implementado acciones de contención mediante el uso de cordones oleofílicos.

En esas zonas se han desplegado 210 trabajadores organizados en distintos frentes de trabajo, quienes han logrado recolectar 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo mediante operaciones de limpieza.

Playa Barrillas - 40 toneladas.

Playa Linda - 20 toneladas.

Playa Jicacal - 30 toneladas.

Laguna del Ostión - 1 tonelada.

Los residuos han sido depositados en celdas de almacenamiento temporal habilitadas para su manejo adecuado.

Pemex informó que desde el primer momento en que se identificó la presencia de hidrocarburo en el Golfo de México se realizaron operaciones de prevención y contención mar adentro.

Se prevé que en los próximos días las labores finalicen en su totalidad para que las zonas afectadas sean reabiertas a la población.

Las instalaciones de Pemex en la región operan en condiciones normales, sin que se haya detectado afectación en plataformas, terminales o embarcaciones de la empresa.

Profepa ha realizado recorridos terrestres con el objetivo de constatar la existencia de hidrocarburos en las playas de Veracruz, Tabasco y Campeche y supervisando los avances de recolección.

Por otra parte el comunicado destaca que una vez detectado el origen del hidrocarburo, se procederá conforme a la legislación ambiental para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ambiental.