Manolo Jiménez da inicio al programa Caravanas de Salud en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio inicio al programa estatal Caravanas de la Salud en el municipio Francisco I. Madero, además de entregar acciones del programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante”.

Estas acciones tienen el objetivo de acercar a las comunidades los servicios y programas que impulsa el gobierno del estado.

“En Francisco I Madero arrancamos la Caravana de la Salud y entregamos obras sociales. Seguimos cumpliendo y trabajando cerca de nuestra gente”, destacó el gobernador.

En este mismo municipio se entregaron obras de pavimentación y recarpeteo para las que se destinó una inversión de 3.8 millones de pesos y que llevo beneficios para colonias de esta localidad.

El programa Caravanas de Salud lleva servicios médicos directamente a comunidades, colonias, ejidos y zonas rurales o vulnerables en las cinco regiones del estado.

Su objetivo es llevar servicios médicos a quienes tienen menos acceso a servicios formales, especialmente a personas sin seguridad social o en localidades alejadas.

Algunos de los servicios que destacan son:

Consulta dental

Farmacia,

Atención psicológica

Mastografías

Papanicolaou

Entrega de la tarjeta de Salud Popular

Vacunación de Sarampión, Influenza, COVID, VPH

Desparasitación y vacunación de mascotas

Prevención contra dengue

Entrega y aplicación de métodos anticonceptivos

El gobernador reiteró la importancia de seguir trabajando para acercar estos beneficios a los grupos que más lo necesitan y de este modo hacer que todo el estado avance al mismo tiempo.

“Aquí en Coahuila no vamos ni para la izquierda, ni para la derecha, aquí vamos puro pa’ delante” expresó.

Por otra parte Félix Ramírez Hernández alcalde del municipio Francisco I. Madero, expresó que cuando hay voluntad política y compromiso social, los resultados llegan a donde más se necesitan.

Señalo estos proyectos como acciones que mejoran la conectividad, dignifican el entorno y fortalecen la calidad de nuestras familias.