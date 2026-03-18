Tecnológico de el Mante firma convenio de colaboración con empresa Drone Agrícola Tamaulipas

El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) firmó un convenio de colaboración con la empresa Drone Agrícola Tamaulipas, con el objetivo de beneficiar a los estudiantes con el uso de nuevas tecnologías en el sector agrícola.

Este acuerdo fue firmado por Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director del instituto tecnológico, y Luis Alberto Torres Pérez, representante de la empresa Drone.

Esta acción contempla la impartición de cursos de pilotaje de drones, programas de intercambio académico, así como la generación de espacios para la realización de residencias profesionales, según declaro el director del plantel.

También destaco la importancia de seguir trabajando junto a empresas innovadoras que aporten a la formación de profesionistas que próximamente harán crecer al sector agrícola.

“Este tipo de convenios representan una gran oportunidad para que nuestros estudiantes tengan contacto directo con tecnologías emergentes y con el sector empresarial, fortaleciendo su formación profesional y ampliando sus oportunidades de desarrollo”, expresó.

Reafirmó el compromiso del plantel para seguir implementando en sus planes de estudio estrategias que incluyan usos de nuevas tecnologías y vinculación con el entorno productivo.

Este tipo de proyectos se realizan bajo la visión de desarrollo educativo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para beneficiar a todos los agrícolas Tamaulipecos.