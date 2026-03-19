En el Día de las artesanas y los Artesanos, Mara Lezama reconoce a artesanos mayas como protagonistas del desarrollo y turismo comunitario de Quintana Roo

Día de las artesanas

Felipe Carrillo Puerto.- En el marco del Día Internacional de las y los Artesanos, la gobernadora Mara Lezama reafirmó su compromiso con las comunidades originarias al colocar a las y los artesanos como pieza clave del desarrollo económico y cultural de Quintana Roo.

Durante una visita a la comunidad de X-pichil, en la zona maya, la Gobernadora destacó el valor histórico y simbólico del trabajo artesanal, al señalar que cada bordado, hamaca o pieza tallada en madera representa la memoria, identidad y herencia de los pueblos originarios

Acompañada de artesanas y artesanos, subrayó que detrás de cada creación existe un legado familiar transmitido de generación en generación, donde abuelas y abuelos enseñan a niñas, niños y jóvenes técnicas tradicionales como el bordado, el tejido, el urdido y la talla en madera.

“Por eso, en este gobierno humanista con corazón feminista hemos decidido poner a las y los artesanos en el centro del desarrollo de Quintana Roo” expresó la gobernadora Mara Lezama.

La titular del Ejecutivo informó que en la entidad existen más de cinco mil artesanas y artesanos que mantienen vivas estas prácticas, consideradas patrimonio cultural del estado. Ante ello, resaltó que su administración impulsa iniciativas como “Artesanas y Artesanos del Bienestar”, “Hilando Saberes”, “Mujeres Aprender” y proyectos de turismo comunitario.

Estas acciones, explicó, buscan mejorar las condiciones de vida de quienes se dedican a esta actividad, promover la comercialización de sus productos y garantizar que la prosperidad llegue directamente a sus comunidades.

La Gobernadora exhortó a la ciudadanía a valorar el trabajo artesanal y evitar el regateo, al enfatizar que cada compra contribuye a preservar la cultura y a generar oportunidades para las nuevas generaciones.

Finalmente, reiteró que el objetivo de su gobierno es posicionar las artesanías quintanarroenses en vitrinas de todo el mundo, al asegurar que cuando prospera el trabajo de las y los artesanos, también florece el alma de Quintana Roo.