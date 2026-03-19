En los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato Defensa refuerza la seguridad con nuevo despliegue

Seguridad Baja California, Chihuahua y Guanajuato

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el día de ayer 18 de marzo de 2026, a las 17:00 horas, 1,170 efectivos del Ejército Mexicano, entre los que se encontraban 270 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, dieron inicio en tres aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, un despliegue desde diferentes puntos de la República con destino a los municipios de Tijuana, B.C., Ciudad Juárez, Chih. y León, Gto.

El objetivo de los movimientos es reforzar el despliegue operativo que mantienen la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares en dichas entidades federativas. De esta manera se busca poder contribuir en las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, para inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en los municipios anteriormente mencionados. La misión en especifico del personal desplegado, consiste en actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes para crear un ambiente de tranquilidad. Esto, apegándose a lo que se establece en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando en todo momento los Derechos Humanos.