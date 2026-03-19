En Tamaulipas ofrecen más de mil 300 vacantes en la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres

Feria Nacional de Empleo

La Feria Nacional de Empleo para las Mujeres Reynosa 2026, tiene el objetivo de ser un un evento que se enfoque en la vinculación laboral directa y la generación de oportunidades para este sector de la población, pero también para el público en general.

Bajo la dirección y las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, y con la participación presencial de más de 80 de empresas, dicha estrategia logró ofrecerle a las candidatas un total de mil 300 vacantes, las cuales cubren distintos niveles laborales que van desde trabajos operativos hasta profesionistas, con sueldos competitivos.

De igual manera, la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres Reynosa 2026 contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre quienes se encontraba el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, así como diputadas y diputados locales que respaldan las acciones en favor del empleo y del desarrollo económico en la región.

El evento también cumplió con su objetivo de facilitarle el acceso a empleos formales por medio de un proceso de atención personalizada en la que además de enfocarse en la inclusión laboral de las mujeres, también fortalecen su participación en la economía, lo que a su vez ayuda a la mejorar sus condiciones de vida.

Todas estas acciones forman parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientada a generar bienestar social. Esto bajo un enfoque de humanismo y transformación que prioriza el desarrollo integral de las y los tamaulipecos.