Directora de Hospital de Pemex se niega a realizar cirugía a un niño, pese a que familia ganó amparo

Toño, es un menor de 14 años que nació nació con una malformación anorrectal

“¿Cómo es posible que se va a gastar el dinero del pueblo en el niño?”, fueron las palabras de la directora del Hospital de Pemex en Villahermosa, Karla Regalado Ramírez, tras enterarse que por orden de un juez la institución a la que pertenece debía garantizar la atención medica de Toño, un menor de 14 años; incluso, a través de otra clínica que sí cuente con las especialidades requeridas.

Durante su gestión al frente del hospital pacientes, familiares y proveedores han hecho públicos diversos señalamientos relacionados con desabasto de medicamentos, insumos y problemas administrativos.

“El servicio médico de Pemex es grave, ni siquiera tienen reactivos para análisis de sangre, más que para química sanguínea… La gente se está muriendo hasta por falta de oxigeno, no hay contratos de oxigeno, en Tabasco ni siquiera hay resonancia magnética…

“Petróleos aporta a otros hospitales ambulancias, insumos, aparatos, pero se quedan sin nada para la gente que se atiende en sus hospitales”, confirmó a este diario la representante legal de la familia de Toño, Silvia Mendez, quien lamentó la reacción de la directora del hospital: “también es un ciudadano, no es un extraterrestre. No es posible que no quiera pagar el subrogado”, señaló.

Para la abogada, quien lleva el caso de Toño de manera altruista, el planteamiento resultó una burla frente a la situación que enfrenta el menor, quien requiere atención especializada urgente después de haber sido sometido a siete cirugías reconstructivas y de llevar casi cuatro años con una complicación médica que afecta su vida.

Toño es derechohabiente del hospital de Pemex porque su papá es trabajador jubilado, actualmente recibe 60 por ciento de su pensión, ingreso con el que sostiene a su familia integrada por su esposa y dos hijos; la madre al no tener empleo, viajó a Merida en busca de trabajo, haciendo aseo, por lo que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir una cirugía particular, cuyo costo estiman que podría superar los 250 mil pesos.

Como parte de la resolución a favor de la familia, en agosto 2026 el menor no fue enviado a un hospital con la especialidad sino al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México en busca de una valoración especializada.

Sin embargo, se le programó una cita para el 22 de enero del 2027, fecha en la que tentativamente se realizaría la cirugía; pero la familia no recibió ningún documento que avala el dicho.

La enfermedad

Toño tiene 14 años, no es como todos los niños de su edad, nació con una malformación anorrectal y desde que era bebé fue sometido a siete cirugías reconstructivas. Sus padres, Martín Torrano y Laura Bedolla, pensaban que el resultado de esos procedimientos había sido suficiente, hasta que creció y con el paso de los años le apareció una fístula en la zona.

En ese entonces el menor tenia sólo 10 años, ha vivido cuatro años con la complicación, que evita que evacue adecuadamente y provoca que su ropa se ensucie; además, ha desencadenado afectaciones emocionales, que repercuten en su vida cotidiana y su manera de relacionarse con los demás, “incluso tartamudea cuando habla”, afirmó la abogada.

Durante años el propio adolescente llegó a pensar que algunas de las molestias que padecía eran normales debido a los procedimientos médicos a los que había sido sometido cuando era un bebé.

La situación cambió cuando fue valorado por una especialista en cirugía colorrectal pediátrica, quien identificó la necesidad de atender el problema y urgió realizar estudios y procedimientos especializados. Lo anterior ocurrió luego de que el menor fuera internado de urgencia.

Niegan programa social

Además de la atención quirúrgica, la familia ha solicitado apoyo económico para el adolescente a través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; sin embargo, durante el proceso recibieron como respuesta un rotundo no, porque “el niño no requiere ese beneficio porque sí podía caminar y también ver”.

Los padres lamentaron que su hijo no fuera beneficiario, y señalaron que fue una valoración que no contempla las dificultades que enfrenta diariamente, ni los gastos derivados de su condición médica.

Por ello, su petición es concreta: que las instituciones involucradas agilicen los trámites, garanticen la atención especializada que necesita el adolescente y eviten que la falta de recursos económicos o los procesos burocráticos prolonguen aún más la espera.

“Los papás están desesperados”, resumió la representante legal.

A través de este medio, la madre del menor hizo un llamado a las autoridades y a la presidenta de México.

“Doctora Claudia Sheinbaum, yo tengo miedo de que llegue enero y no operen a mi hijo. Le ruego y me atrevo a enviarle esta súplica, de madre a madre, que nos ayude, mi hijo es un niño que ha soportado bastante y no se merece seguir esperando”.

La familia insiste en que su intención no es atacar a Pemex ni señalar a una persona en particular, sino conseguir que el adolescente pueda recibir la atención médica urgente que necesita.